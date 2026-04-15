Au terme d’un match dingue, le Heat est tombé face aux Hornets cette nuit au play-in tournament. Une défaite synonyme d’élimination avant même le premier tour des Playoffs NBA. Miami semble plus que jamais dans une impasse, comment en sortir pour retrouver enfin l’élite de l’Est ?

Depuis le run légendaire de 2023, où Jimmy Butler avait porté le Heat du play-in tournament jusqu’en Finales NBA (ahhh quelle époque…), le Heat n’a pas gagné la moindre série de Playoffs. Zéro. Nada.

2024 : élimination au premier tour vs Boston (4-1)

2025 : élimination au premier tour vs Cleveland (3000 à 0)

2026 : élimination dès le play-in tournament

Pas besoin d’être un génie pour comprendre que le Heat est non seulement abonné au ventre mou de la Conférence Est, mais semble surtout s’éloigner de plus en plus de l’élite dans une conférence plus compétitive que prévu cette saison. C’est la première fois depuis 2019 que Miami rate totalement les Playoffs.

Pour une franchise qui dit vouloir jouer dans la cour des grands chaque année, et qui a longtemps été synonyme de gros poil à gratter au printemps, ça fait tache.

Petite question pour mes fans du Heat.

Faut faire quoi cet été…? 🤔

Nan parce que là une saison aussi mid qui se finit encore mal, l’an dernier c’était une gifle XXL au 1er tour, j’ai besoin de vos avis si vous gérez la franchise vous faites quoi en prio ? pic.twitter.com/J2BK26GH6x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Un espoir XXL nommé Giannis Antetokounmpo

Que faire cet été pour redevenir une équipe qui compte à l’Est ?

Bien évidemment, à chaud, on pense directement à Giannis Antetokounmpo. Avant même l’élimination du Heat cette nuit, l’insider Shams Charania indiquait que Pat Riley et le Heat allaient faire le forcing pour récupérer le Greek Freak, après l’échec des négociations à la trade deadline de février.

Et pour cause : la relation entre Giannis et les Bucks semble s’être tendue encore plus ces derniers mois. Antetokounmpo a récemment exprimé sa frustration par rapport à la manière avec laquelle Milwaukee a géré sa blessure en fin de saison régulière, allant jusqu’à parler de « manque de respect ». Officiellement éligible à une très grosse extension de contrat (275 millions de dollars sur quatre ans) le 1er octobre prochain, et alors que les Bucks n’ont plus de coach après avoir terminé 11e de l’Est (32 victoires seulement), le Freak semble plus que jamais sur le départ.

The Heat want to add a star to their roster this summer, per @ShamsCharania.

Giannis Antetokounmpo remains their top trade target, but Miami will be very active in the marketplace.

The question is, will Miami finally succeed after interest from stars the past handful of years? pic.twitter.com/bv75mldo41

— Evan Sidery (@esidery) April 14, 2026

Allergique à toutes sortes de reconstruction, le Heat est plus du genre à revenir à la charge plutôt qu’à appuyer sur le bouton rouge. Giannis sera LA priorité de Miami, sans oublier de se positionner sur d’autres options potentielles. Cette non-qualification en Playoffs est peut-être ce qu’il fallait pour augmenter le sentiment d’urgence et enfin pousser Riley à conclure un deal.

« Le Heat, Pat Riley… C’est un secret de polichinelle dans la NBA quand je discute avec d’autres équipes : Pat Riley veut sa baleine, son requin, son tigre. […] Ils vont se remettre à la chasse à Giannis, et n’importe quelle star qui sera disponible. Peuvent-ils récupérer cette première option, pour l’associer à la pierre angulaire qu’est Bam Adebayo ? » – Shams Charania

Dans cette recherche de star, il faudra voir qui sera sacrifié, si transfert il y a.

Tyler Herro entre dans sa dernière année de contrat et est éligible à une prolongation : il sera probablement dans le package pour une star. Idem pour le pivot Kel’el Ware, qui représente le jeunot le plus prometteur de la franchise et qui sera demandé par n’importe quelle équipe en échange.

Certains vont jusqu’à se demander s’il ne faut pas carrément sacrifier Bam Adebayo (défenseur élite mais pas une première option offensive) pour enfin obtenir une superstar, mais sa place dans la culture floridienne ainsi que son statut de capitaine le rendent quasiment intouchable. Lors des négos pour Giannis en février, Miami avait par contre rendu disponible des joueurs comme Jaime Jaquez Jr. (éligible à une extension, après une belle saison de sixième homme) et Nikola Jovic en plus d’un gros capital draft (deux picks de premier tour, trois swaps de premier tour).

Info importante à avoir en tête : en se faisant éliminer avant le stade des Playoffs, le Heat va officiellement participer à la Loterie de la Draft NBA 2026, une première depuis 2019. Un lot de consolation non-négligeable. Ce pick de premier tour – potentiellement très intéressant dans une cuvée profonde – peut aider Miami à rebondir, et donne un asset supplémentaire pour un potentiel transfert. Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, le Heat peut transférer son pick de Loterie (Top 14) en plus de deux autres choix de premier tour, et jusqu’à cinq pick swaps.

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L’été du Heat sera aussi déterminé par plusieurs facteurs : Andrew Wiggins prendra-t-il sa player option à 30 millions de dollars ? Agent libre non-restrictif, Norman Powell (20 millions) s’imagine-t-il rester à Miami ? Comment gérer la fin de contrat de Herro (pas mal blessé cette saison) qui approche ?

Pas mal de questions donc en marge du dossier Giannis mais une chose est certaine : après une nouvelle saison très « mid », le statu quo ne semble plus acceptable au pays de Pat Riley.