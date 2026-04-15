Les Blazers n’ont jamais lâché face aux Suns, « résilience » est le nouveau mantra de l’Oregon

Les Blazers se sont qualifiés pour les Playoffs cette nuit en battant les Suns chez eux (114-110). Une victoire arrachée au finish alors que les hommes de Tiago Splitter étaient menés de 11 points à 6 minutes 30 de la fin. Une performance qui résume parfaitement l’abnégation dont ont fait preuve les hommes de l’Oregon sur toute la saison !

Un run de 25-8 pris dans les dents, 11 points de retard, au sein d’une salle qui grondait pour pousser les siens jusqu’en Playoffs. Voilà la situation dans laquelle se trouvait Portland à 6 minutes 30 de la fin de ce premier match de Play-in à l’Ouest, mais plutôt que de lâcher en se disant qu’il leur resterait une chance vendredi soir pour le huitième et dernier spot de Playoffs, les Blazers ont préféré tout retourner !

What a win for Portland!

They closed the game on a 17-5 run to win a @SoFi Play-In showdown in epic fashion 👏 https://t.co/aDKW8Yl96K pic.twitter.com/mjefzwTUK0

— NBA (@NBA) April 15, 2026

Sur les quatre minutes suivantes, la franchise de l’Oregon a infligé un 15-4 lourd de conséquences aux locaux, parfaite réponse à un run qui aurait pu les enterrer définitivement et qui leur permet de recoller à un petit point, avant de se lancer dans un mano à mano épique pour clore le match.

Si Jerami Grant et Jordan Goodwin ont eux aussi mis quelques pannetons, ce money-time aura surtout été le théâtre d’une confrontation entre Devin Booker d’un côté et Deni Avdija de l’autre. Duel dont le Blazer est sorti vainqueur grâce à un gros and-one sur la tête de Goodwin et Dillon Brooks. Toumani Camara s’est ensuite décidé à enfermer D Book dans sa boîte, et le job était fait ! Portland se dirigera vers San Antonio au premier tour des Playoffs !

DENI GIVES THE BLAZERS THE LEAD!

HE’S GOT 41 PTS 🔥

BLAZERS UP 2 WITH 16.1 TO PLAY 🍿 pic.twitter.com/zGK0T7x85I

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Résilience sera donc le mot d’ordre de cette rencontre et même par extension de cette saison, Deni Avdija et les siens étaient 10ème de la Conférence Ouest début février avec un bilan de 23 victoires pour 28 défaites. Une fin de saison en 19V-12D plus tard, les voilà à se qualifier en Playoffs après un match où tout semblait leur échapper, ça va commencer à devenir un ADN de renverser les attentes comme ça !

Prochaine étape pour les Blazers, une série en 7 contre les Spurs, et si l’on aurait aimé entretenir le mythe d’une équipe capable de battre n’importe qui par la simple force de sa détermination, ce sera quand même une tout autre paire de manche face à Wemby et son armada. Mais sait-on jamais, peut-être qu’il y a encore de belles surprises à écrire dans l’Oregon.

MESDAMES ET MESSIEURS

C’EST OFFICIEL

LE GAME 4 ENTRE SPURS ET BLAZERS SERA DIFFUSÉ AU GRAND REX À 21H30 LE DIMANCHE 26 AVRIL !!! 😍😍😍

2500 MALADES DEVANT CE BANGER !!! pic.twitter.com/L9zuJJpWbi

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