Playoffs NBA 2026 : le programme des matchs à heure française
Le 15 avr. 2026 à 08:10 par Nicolas Meichel
Pendant le premier tour des Playoffs NBA, il ne faudra pas prévoir grand-chose durant le week-end car pas moins de huit matchs seront diffusés à heure française sur les dix prochains jours.
Playoffs NBA : les matchs à heure française
SAMEDI 18 AVRIL :
- 19h – Cavs / Raptors*
- 21h30 – Nuggets / Wolves*
DIMANCHE 19 AVRIL :
- 19h : Celtics / 7eme
- 21h30 : Thunder / 8eme
SAMEDI 25 AVRIL :
- 19h : Pistons / 8eme*
- 21h30 : Thunder / 8eme*
DIMANCHE 26 AVRIL :
- 19h : Cavs / Raptors*
- 21h30 : Spurs / Blazers*
*Matchs que vous pourrez suivre en direct avec TrashTalk, lors de trois Viewing Parties légendaires (Lille, Bordeaux, Paris).
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Tags : Playoffs NBA, programme