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Playoffs NBA 2026 : le programme des matchs à heure française

Le 15 avr. 2026 à 08:10 par Nicolas Meichel

Victor Wembanyama 25 octobre 2025
Source image : YouTube

Pendant le premier tour des Playoffs NBA, il ne faudra pas prévoir grand-chose durant le week-end car pas moins de huit matchs seront diffusés à heure française sur les dix prochains jours.

Playoffs NBA : les matchs à heure française

SAMEDI 18 AVRIL :

  • 19h – Cavs / Raptors*
  • 21h30 – Nuggets / Wolves*

DIMANCHE 19 AVRIL :

  • 19h : Celtics / 7eme
  • 21h30 : Thunder / 8eme

SAMEDI 25 AVRIL :

  • 19h : Pistons / 8eme*
  • 21h30 : Thunder / 8eme*

DIMANCHE 26 AVRIL :

  • 19h : Cavs / Raptors*
  • 21h30 : Spurs / Blazers*

*Matchs que vous pourrez suivre en direct avec TrashTalk, lors de trois Viewing Parties légendaires (Lille, Bordeaux, Paris).

 

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Tags : Playoffs NBA, programme
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