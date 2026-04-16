Les Clippers viennent de s’incliner face aux Warriors dans un match de la mort et ont vu leur saison se faire stopper par les papys de la baie. Il est donc l’heure de revenir sur la saison des Clipps, qui n’a aucun égal et qui mérite qu’on s’y attarde tant cette année ressemble à un feuilleton Netflix cousu main.

Fin de saison pour Kawhi Leonard et les Clips, battus 126-121 cette nuit par Golden State au premier tour du Play-in. Et qui dit fin de saison dit retour en largeur sur le dossier Clippers. Cette saison 2025-26 des hommes de Tyronn Lue ressemble à un délire qu’on te raconte tard le soir et que tu refuses de croire tellement ça part dans tous les sens. Sauf que là, tout est réel. Une équipe capable de s’auto-saboter pendant des semaines avant de se réveiller comme si quelqu’un avait enfin trouvé le bouton on/off.

La saison des Clippers est donc terminée. En résumé :

– bilan de 6-21 pour démarrer

– Bradley Beal blessé

– Le scandale Aspiration

– CP3 coupé

– Harden et Zubac transférés

– Prime Kawhi de retour

– bilan de 35-19 pour finir la saison

– élimination au play-in

Franchement ça vaut… pic.twitter.com/7JLhvL2WFc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Du chaos total…

Le début pose tout de suite l’ambiance avec un magnifique 6-21 au 20 décembre, qui était censé les mettre directement hors course. Un plongeon à 15 matchs sous les 50 %, un trou noir dont aucune équipe ne revient normalement, surtout quand tu joues comme un groupe sans grande cohérence.

Dans l’équation, ajoutez un Bradley Beal blessé très tôt dans la saison… non pas qu’on comptait plus que ça sur le gars côté L.A. (quoi que), mais quand même. Souvenez-vous également du fameux « scandale Aspiration » qui est venu installer un climat bizarre d’entrée de saison autour de la franchise. Pour rappel, cette affaire implique le contrat de Kawhi Leonard, actuellement investigué par la NBA, qui soupçonne les Clippers d’avoir contourné le salary cap en versant de l’argent au joueur via une entreprise aujourd’hui en faillite appelée Aspiration.

Six months have passed since allegations first arose that the LA Clippers circumvented the NBA’s salary cap to pay star Kawhi Leonard, prompting the league to investigate.

Here’s what we know about the allegations and where the investigation stands ⤵️ https://t.co/qo1plk0Wh3

— ESPN (@espn) April 2, 2026

Autre dinguerie mi-novembre : le Front Office n’a pas trouvé meilleure idée que de percer le cœur des fans, en brisant la dernière saison en carrière de la légende Chris Paul. Une situation floue qui a fait état du bordel qui régnait en coulisses, comme si les Clippers tentaient de reprendre le contrôle sans vraiment savoir où ils allaient (CP3 sera finalement envoyé aux Raptors avant d’être coupé et de mettre un terme à sa carrière…).

Tout cela mène ce beau petit monde jusqu’à la trade deadline, en février dernier. Et c’est peut-être là que tout bascule… personne ne s’attendait aux trades de James Harden et Ivica Zubac, deux pièces importantes dégagées presque comme si la saison était déjà sacrifiée, échangés contre Darius Garland et Ben Mathurin.

…à un comeback irréel

C’est justement là, quand tout semble perdu et que plus rien n’a de sens, que Kawhi Leonard décide de reprendre la main sans faire de bruit, en ressortant une version de lui-même qui rappelle pourquoi il est censé être une superstar (vous vous souvenez du Kawhi au All-Star Game ? bah voilà…), avec un impact constant des deux côtés du terrain et une capacité à remettre de l’ordre là où il n’y avait que du désordre. Petit à petit, ça prend, et ce groupe qui était à la dérive commence enfin à ressembler à quelque chose de sérieux.

La remontée qui suit n’a franchement aucun sens quand on se rappelle d’où ils viennent : un bilan de 36-19 (6e bilan NBA sur la période) pour finir la saison et surtout ce statut complètement improbable de première équipe de l’histoire NBA à être descendue à 15 matchs sous les 50% avant de terminer avec un bilan positif. Une stat qui résume parfaitement le grand huit qu’ont vécu les Clippers et qui commence, pendant la fin de régulière, à faire naître une idée simple dans la tête de tout le monde : sur cette dynamique, personne n’a vraiment envie de les croiser en post-season.

Clippers start: 6-21

Clippers finish: 36-19

The first team EVER to fall 15 games under .500 and end the season with a winning record… LAC can get one step closer to the #8 seed in the @SoFi Play-In tonight!

GSW/LAC, 10pm/et, Prime pic.twitter.com/6T8pSfKFGI

— NBA (@NBA) April 15, 2026

Sauf que le basket ne récompense pas toujours les belles histoires. Et malgré tout ce storytelling, le retard accumulé finit par les rattraper au Play-in, qui s’est terminé aussi vite qu’il a commencé, laissant une impression bizarre de frustration, parce que la forme du moment donnait presque envie d’y croire… mais Steph Curry et Draymond Green étaient dans le coin !

Une saison pour rien ?

Au final, cette saison reste un énorme paradoxe où les Clippers ont été capables de se tirer une balle dans le pied pendant deux mois avant de jouer comme une vraie équipe contender sur le reste de la saison.

Ils ont passé leur temps à tout gâcher, puis à tout réparer, pour finalement repartir sans rien (même pas un pick de draft puisque le leur appartient au Thunder). Et même si ça ressemble à du grand n’importe quoi, difficile de nier que c’était aussi du grand spectacle.

Maintenant, une question se pose : que va devenir le futur de cette franchise la saison prochaine ? Ty Lue sera-t-il conservé ? Est-ce que Kawhi sera free agent, prolongé ou tradé ? Un été qui va paraître bien long pour les fans des Clips et qui, on l’espère pour eux, leur permettra de revenir plus forts.

Source texte : The Athletic et ESPN