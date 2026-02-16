Chez lui, à l’Intuit Dome, Kawhi Leonard s’est effectivement senti comme à la maison. L’ailier des Clippers a pris feu face à la Team World lors de ce All-Star Game, il était tout simplement injouable.

Même si ce n’est pas du tout comparable, le record de 37 points marqués sur un quart-temps par Klay Thompson a été approché. Dans ce match de 12 minutes, The Klaw a pris les choses en main en voyant que son équipe était menée par les All-Stars Internationaux.

KAWHI TOOK OVER IN HIS OWN BUILDING 🚨

31 POINTS IN 12 MINUTES… and the winner to send USA Stripes to the championship! pic.twitter.com/uPf5ezyfdP

— NBA (@NBA) February 16, 2026

31 points, dont 15 consécutifs, à 11/13 au tir dont 6/7 depuis le signe Hollywood. Shoots longue distance, fadeaway, dans le trafic… tout y est passé. Le genre de coup de chaud capable de faire fondre n’importe quelle quantité de neige en 2 secondes 3, et un beau rappel du type de joueur que Kawhi Leonard est lorsqu’il est en parfaite santé. Pour vous dire, ça lui a même décroché un sourire. Après avoir vu ça…