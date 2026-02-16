Après plusieurs années la tête dans le seau, on pouvait légitimement craindre le pire pour cette nouvelle édition du NBA All-Star Weekend. Et pourtant, tout n’était pas à jeter, loin de là, on a eu du bon et du moins bon, mais l’espoir est permis pour les prochaines années après cette cuvée 2026 sympathique, dont voici les notes des principaux protagonistes.

L’Intuit Dome (6,5) : très belle salle au demeurant, mais à moitié vide (ou pleine, c’est selon) pendant tout le week-end. Vu le nombre de pissotières présentes dans le nouvel écrin des Clippers, possible qu’il y en ait eu une par spectateur.

Shams Charania (4) : plus de checks de téléphones que de shoot marqués pendant le Celebrity Game. Le business ne s’arrête jamais pour lui, mais on aimerait bien connaître son temps d’écran et celui de Kevin Durant.

@ShamsCharania on his phone in the middle of the All-Star Celebrity Game 😅 pic.twitter.com/FVGZy94Y00

— ESPN (@espn) February 14, 2026

Druski (4) : ses passes vers Scottie Barnes étaient toutes cataclysmiques pendant le Skills Challenge, mais pour de vrai, il aurait quand même envoyé un meilleur match que Drake Maye pour les Patriots au Super Bowl.

Druski launched Scottie Barnes’ pass into the crowd 😂pic.twitter.com/VsmmmnW5Lp

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 14, 2026

VJ Edgecombe (7,5) : le nombre d’assassinats commis par le rookie bahaméen des Sixers est proportionnel à celui de Trevor dans GTA 5. On se revoit dans quelques années pour faire pareil mais au cours d’un autre événement du All-Star Weekend ?

VJ Edgecombe envoie Cam Spencer dans le fossé, la Team Carter est en finale 🫡 pic.twitter.com/nIC5GWiHyT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2026

Dylan Harper (7) : « Grand frère ou pas, m’en bats les co*illes. Ron Harper Jr. machin chouette, rien à fo*tre. ». Tels sont les mots qu’il a probablement prononcés avant d’envoyer son frère aîné dans le caniveau, avec la victoire en prime.

Dylan Harper en iso sur son frère, Ron Harper Jr., pour envoyer la Team Melo en finale du Rising Stars Challenge 🔥pic.twitter.com/3lNTPtoTRO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2026

Ron Harper Sr. (3,5) : son loupé sous le cercle lors du Skills Challenge répond parfaitement à la question de pourquoi les coachs ne finissent jamais leur geste quand ils expliquent l’exercice à faire.

Oh ce raté de Ron Harper 😭pic.twitter.com/RYWT1X4jLR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2026

Bobby Portis Jr. (4) : le retrouver dans un concours de tirs à 3-points reviendrait à la même chose que trouver un éléphant dans un magasin de porcelaine, trouver midi à 14h ou trouver du foin dans une aiguille. Hautement improbable.

Devin Booker (5,5) : un départ tambour battant, mais une difficulté à conclure sur son rack de money-balls. Un ado qui tente de choper sa première conquête, c’est peut-être pour ça qu’il est encore considéré comme un jeune joueur à bientôt 47 ans. Le Jesse Lingard de la NBA.

Damian Lillard (8) : sa victoire est très belle, le storytelling qui va avec aussi. Même estropié, Dame fut le meilleur shooteur du concours mais malgré ça, même l’ouverture d’un Tasty Crousty dans le fin fond du 77 aurait eu plus de hype.

Jase Richardson (3) : il a failli devenir le premier participant de l’histoire du Slam Dunk Contest à devenir tétraplégique durant l’événement. Mais rassurez-vous, le fils de l’ancien arrière des Warriors va bien après sa grosse chute.

Jase Richardson a failli se faire très, très mal !pic.twitter.com/XL1eao1Y5l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Carter Bryant (6,5) : avec un tel blaze, il pouvait (et devait) n’envoyer que du lourd, mais ce sont finalement ses jambes qui ont été trop lourdes sur son dernier dunk qu’il n’a pas réussi à faire. Le réservoir était vide, il faut aller à la station essence.

Jaxson Hayes (2) : s’est pointé au Slam Dunk Contest pour passer un dunk moins bien que ce qu’il peut faire en plein match sur une contre-attaque. Il devrait être mis en prison et il faudrait ajouter ça à son casier judiciaire normalement.

Il a eu plus de 44 avec cette bouse 😭pic.twitter.com/Bc50VCkspX https://t.co/f34wkhjFgJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Keshad Johnson (7) : dans un concours bien mid, c’est lui qui a su tirer son épingle du jeu, le tout sans avoir besoin de l’aide de Dwyane Wade, c’est fort. Avec plus de danses que de dunks, il s’est toutefois gouré de discipline, mais a bien mérité son titre au Slam Dance Contest.

ENFIN UN GROS DUNK.

KESHAD JOHNSON LANCE LES HOSTILITÉS ! 🔥pic.twitter.com/PPyqixLDUW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Aaron Gordon (50) : pour lui donner ceux qu’il n’a pas reçus en 2016 et 2020, et pour se souvenir à quel point il doit se marrer dans son canapé en voyant ce que ce concours est devenu sans lui. On a connu des chiottes qui sentent meilleur que ce qu’on a vu ce samedi soir.

Dwight Howard (3,78) : il avait probablement le même taux d’alcool dans le sang au moment d’évaluer ce concours, car mettre une telle note à l’énorme étron qu’a envoyé Jaxson Hayes est impossible sans avoir consommé au préalable.

Kevin Durant (6) : le All-Star Weekend est l’occasion pour certains de se reposer, s’amuser ou encore découvrir cette scène pour les nouveaux. Pour KD, c’est juste le moment parfait pour dégainer son phone, se connecter à son burner account et sulfater tout le monde.

Scottie Barnes (7) : a eu son quart d’heure de gloire en marquant le shoot de la victoire au premier match du All-Star Game contre la Team World. Ne montrez pas cet extrait à La Rvfleuze, ça pourrait lui donner des idées pour un futur couplet.

Victor Wembanyama (8) : il n’est pas le seul, mais à l’instar du blaze juste au-dessus, il fait partie de ceux qui ont insufflé une vraie envie de jouer et une vraie vibe pour cet événement. Il n’est pas venu pour boire l’eau des pâtes mais la concurrence. Dommage qu’il était le seul du RDM à défendre. Même Nikola Lozina aurait fait mieux que ses coéquipiers.

Et encore une fois, MERCI VICTOR WEMBANYAMA pour l’intensité ❤️🇫🇷👏

Ant’ l’a souligné sur la fin, c’est l’Alien qui a mis l’ambiance compétition et tout le monde a voulu répondre.

On a KIFFÉ la soirée parce qu’un gars a voulu respecter l’événement et ce qu’il représente par… pic.twitter.com/QyDmnn3j8O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2026

La géographie (0) : L’Alsace-Lorraine est redevenue allemande, Nice a été léguée aux Italiens tandis que la Belgique est devenue française. Les Américains et la géographie, ça fait deux.

Pendant ce temps-là, en NBA… on nous reprends l’Alsace et la Lorraine pic.twitter.com/pN4a4zYgHu

— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) February 15, 2026

Kawhi Leonard (8,5) : chez lui, The Klaw a uriné sur pas mal de monde, tel le Manneken-Pis à Bruxelles, à travers un coup de chaud à faire fondre la neige. Un All-Star Game est-il automatiquement une réussite lorsqu’il a arraché un sourire à Kawhi ?

Anthony Edwards (9) : venu au micro pour envoyer de la punchline à tour de bras, venu sur le terrain pour abattre l’ennemi, voilà un résumé du ASG d’Ant-Man. Ne lui parlez pas d’esprit de Noël, d’esprit olympique, ni d’esprit Coubertin. Le frérot a rempli sa mission, un jour de plus au bureau.

Anthony Edwards joue avec ses boucles d’oreille, clutch, envoie de la punchline au micro de la salle.

C’est de l’entertainment élite. pic.twitter.com/pnpKOJ2nt5

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 15, 2026

Nikola Jokic (DNP) : c’est officiel, il préfère les courses de chevaux.

Luka Doncic (DNP) : c’est officiel, il préfère la bière.