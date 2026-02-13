Coupé par les Raptors, Chris Paul annonce sa retraite !

Transféré aux Toronto Raptors lors de la deadline, Chris Paul a été officiellement coupé aujourd’hui par la franchise Canadienne. Dans la foulée, CP3 a annoncé mettre un terme définitif à sa carrière.

Sa 21è et dernière saison n’aura clairement pas pris la direction escomptée. Revenu aux Clippers histoire de boucler la boucle, rien ne s’est passé comme prévu. A cause du manque de victoires de l’équipe, il se serait embrouillé avec Tyronn Lue et, avec cette envie de victoires, il se serait mis à dos une partie du vestiaire (sic). Le point de non-retour était donc atteint et il n’a plus foulé le parquet depuis le 1er décembre.

Drôle de façon de rendre hommage au meilleur meneur de l’histoire de la franchise qu’en le mettant au placard, mais soit. Le Point God a ensuite été envoyé aux Raptors peu de temps avant la deadline des transferts, mais les Raptors ne comptant pas sur lui, l’ont coupé ce jour. Dans la foulée, il annonce purement et simplement sa retraite sportive, à 40 ans.

Une fin de carrière en eau de boudin qui ne rend absolument pas justice à ce qu’a accompli Chris Paul, bien qu’il n’ait jamais réussi à remporter le titre NBA. Sa seule apparition en Finales ayant eu lieu en 2021 sous le maillot des Suns, mais ce sont finalement les Bucks de Giannis qui l’ont emporté cette année là.

Il convient toutefois de rappeler que CP3 raccroche les sneakers avec un palmarès bien fourni : 12 fois All-Star, 11 fois All-NBA, 9 fois All-Defensive, 6 fois meilleur intercepteur et 5 fois meilleur passeur de la saison, rookie de l’année en 2006, 2e meilleur passeur et 2e meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA, sans oublier ses deux titres olympiques avec Team USA.

LE PALMARES COMPLET DE CHRIS PAUL :

12× All-Star

11× All-NBA (4x First Team)

9× All-Defense (7x First Team)

All-Star Game MVP (2013)

Rookie de l'Année (2006)

5× meilleur passeur NBA

6× meilleur intercepteur NBA

2e passeur NBA all-time (12 552)

2e intercepteur all-time (2 728)… pic.twitter.com/l6cKT4Q5C6

Une fin abrupte pour l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de cette ligue, qui fera sans aucun doute son entrée au Hall of Fame de la NBA d’ici quelques années au maximum. Bonne retraite Chris, tu l’as plus que méritée !

