NBA All-Star Weekend 2026 : le programme complet !

C’est parti ! Entre ce vendredi soir et dimanche soir, le All-Star Weekend prend ses quartiers à Los Angeles (Intuit Dome) et peut-être que vous aussi grâce à notre partenaire Hellotickets. Toutes les stars de la NBA (ou presque) seront dans la Cité des Anges pour faire le show lors de ce rendez-vous incontournable de la saison : Rising Stars Challenge, concours, All-Star Game, voici le programme complet des hostilités !

Vendredi : Rising Stars Challenge (3h)

Tous les meilleurs rookies et sophomores de la Ligue sont là, excepté Cooper Flagg (forfait à cause d’une blessure au pied) et le Français Alexandre Sarr (touché aux ischios). La France sera néanmoins mise à l’honneur avec Zaccharie Risacher (repêché à la place d’Ajay Mitchell), même si on aurait aimé voir Maxime Raynaud – injustement oublié – accompagner le Frenchie des Hawks.

On aura quatre équipes (trois composées de rookies et sophomores, et une quatrième de joueurs de G League) qui s’affronteront lors d’un mini tournoi de trois matchs.

3h : Team Melo vs Team Austin (match en 40 points)

3h55 : Team Vince vs Team T-Mac (match en 40 points)

4h35 – Finale : Vainqueur Match 1 vs Vainqueur Match 2 (match en 25 points)

Team Melo (coachée par Carmelo Anthony) : Reed Sheppard (Rockets) Stephon Castle (Spurs), Donovan Clingan (Blazers), Jeremiah Fears (Pelicans), Ace Bailey (Jazz), Dylan Harper (Spurs), Collin Murray-Boyles (Raptors).

Team T-Mac (coachée par Tracy McGrady) : Tre Johnson (Wizards), Kon Knueppel (Hornets), Zaccharie Risacher (Hawks), Bub Carrington (Wizards), Cam Spencer (Grizzlies), Jaylon Tyson (Cavaliers), Kel’el Ware (Heat).

Team Vince (coachée par Vince Carter) : V.J. Edgecombe (Sixers), Matas Buzelis (Bulls), Cedric Coward (Grizzlies), Egor Demin (Nets), Kyshawn George (Wizards), Derik Queen (Pelicans), Jaylen Wells (Grizzlies).

Team Austin / G League (coachée par Austin Rivers) : Sean East II (Salt Lake City Stars), Jahmir Young (Sioux Falls Skyforce), Yang Hansen (Rip City Remix), Ron Harper Jr. (Maine Celtics), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers).

Samedi : les concours (à partir de 23h)

Concours à 3-points

Une belle bande de snipers pour animer le concours d’adresse annuel, avec notamment la présence surprise d’un Damian Lillard toujours en rééducation pour sa blessure au tendon d’Achille. Dame Time tentera de remporter son troisième concours mais la concurrence est sérieuse.

Devin Booker (Suns)

Kon Knueppel (Hornets)

Damian Lillard (Blazers)

Tyrese Maxey (Sixers)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Jamal Murray (Nuggets)

Bobby Portis (Bucks)

Norman Powell (Heat)

Rappel du format : deux tours, 70 secondes pour tirer 27 ballons, avec les trois meilleurs qui vont en finale.

Shooting Stars

La NBA a décidé de sacrifier le Skills Challenge pour faire revenir le Shooting Stars, une autre compétition qui met en avant l’adresse au shoot. Petit rappel du concept : il y a quatre équipes de trois joueurs (deux joueurs NBA actuels + une « légende »), un format à deux tours, avec les deux meilleures équipes qui s’affrontent en finale. Chaque équipe aura 70 secondes pour marquer le plus de points en prenant des tirs à sept endroits différents du terrain. Les trois joueurs d’une équipe shooteront à tour de rôle sur chacun des spots.

Team All-Star : Scottie Barnes, Chet Holmgren, Richard Hamilton

Team Knicks : Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Allan Houston

Team Cameron : Kon Knueppel, Jalen Johnson, Corey Maggette

Team Harper : Dylan Harper, Ron Harper Jr., Ron Harper Sr.

Slam Dunk Contest

Le Slam Dunk Contest, ce n’est plus vraiment ce que c’était, et le concours manquera encore de grands noms cette année. On espère néanmoins avoir une bonne surprise avec la présence de Jaxson Hayes, Carter Bryant, Keshad Johnson et Jase Richardson (fils de Jason Richardson, deux fois vainqueur du concours au début des années 2000).

Carter Bryant (Spurs)

Jaxson Hayes (Lakers)

Keshad Johnson (Heat)

Jase Richardson (Magic)

Rappel du format : deux tours, deux dunks pour chaque participant au premier tour, et deux dunks supplémentaires pour les deux finalistes.

Dimanche : 75e NBA All-Star Game (à partir de 23h)

Team USA vs Team World, la NBA a enfin décidé de sauter le pas. Néanmoins, le format est particulier car on n’est pas sur un match traditionnel mais un mini-tournoi à trois équipes (avec quatre mini-matchs de 12 minutes chacun), sur la base de ce qui avait déjà été tenté lors du All-Star Game 2025.

Premier Français titulaire au match des étoiles, Victor Wembanyama voudra donner le ton et inspirer ses coéquipiers à jouer avec un minimum d’intensité, histoire de donner la leçon aux US et redonner au All-Star Game ses lettres de noblesse.

23h – Match 1 : USA Stars vs Team World

23h55 – Match 2 : USA Stripes vs l’équipe gagnante du match 1

0h25 – Match 3 : USA Stripes vs l’équipe perdante du match 1

1h10 – Match 4 : Finale entre les deux meilleures équipes

USA Stars : Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Wolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).

USA Stripes : Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Brandon Ingram (Raptors), Kevin Durant (Rockets), LeBron James (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland), De’Aaron Fox (Spurs).

Team World : Norman Powell (Heat), Deni Avdija (Blazers), Luka Doncic (Lakers), Alperen Sengun (Rockets), Nikola Jokic (Nuggets), Jamal Murray (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs).

Parmi les absents : Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander.

