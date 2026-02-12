Alexandre Sarr absent deux semaines : Rising Stars Challenge aux oubliettes

Petite tuile pour Alexandre Sarr. le pivot des Washington Wizards souffre d’une élongation aux ischios-jambiers de la jambe droite et manquera les deux prochaines semaines de compétition. Il ne pourra pas participer au Rising Stars Challenge.

Comme si deux Français ne pouvaient pas participer au Rising Stars Challenge… Après que seul Alexandre Sarr ait été retenu dans les sélections initiales, Zaccharie Risacher l’a rejoint en remplaçant Ajay Mitchell. Mais à deux jours de l’événement, le joueur des Washington Wizards s’est blessé et ne pourra donc pas défendre sa place.

Shams Charania a partagé l’information sur ses réseaux sociaux en évoquant une absence de deux semaines pour le pivot qui est blessé aux ischios-jambiers.

Washington Wizards center Alex Sarr has sustained a right hamstring strain and will miss approximately two weeks, sources tell ESPN. Sarr, one of three players averaging at least 17 points, 7 rebounds and 2 blocks per game this season, is now out for Friday’s Rising Stars game.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2026

C’est une hécatombe en ce moment. Après Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander absents du All-Star Game, ce sont Ajay Mitchell, Cooper Flagg et donc Alexandre Sarr qui ont du déchirer leurs invitations pour le week-end étoilé.

Ces dernières semaines, le pivot des Wizards était régulièrement sorti en deuxième mi-temps du fait de la stratégie de tanking de son équipe, alors il se pourrait bien qu’on ait déjà vu sa dernière grosse performance cette saison et qu’on lui donne véritablement rendez-vous en octobre prochain.

Source texte : Shams Charania