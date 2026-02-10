Brandon Ingram remplacera Stephen Curry au All-Star Game 2026 !

Stephen Curry ne participera pas au All-Star Game 2026, et la NBA a déjà trouvé son remplaçant : Brandon Ingram. L’ailier des Toronto Raptors a été choisi pour prendre la place du meneur des Golden State Warriors, forfait à cause de son genou.

Le dossier Stephen Curry est clair : les Warriors jouent la prudence et le Chef ne sera pas de la partie à Los Angeles ce week-end. Il n’a plus joué depuis le 30 janvier et doit aussi manquer les prochains matchs de Golden State avant la pause, avec l’objectif de revenir après le All-Star break.

Toronto’s Brandon Ingram has replaced Stephen Curry in the 2026 NBA All-Star Game.

Ingram intègre donc le casting du All-Star Game dans un format USA vs World qui se jouera en mini-tournoi. La sélection a été actée par le commissioner Adam Silver.