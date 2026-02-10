Nikola Topic a rejoué au basket, trois mois après l’annonce de son cancer

Quelques mois après l’annonce de son cancer et après une longue période loin des parquets, Nikola Topic a rejoué un match officiel cette nuit. Le meneur serbe a disputé 16 minutes avec l’OKC Blue, signant 7 points et 7 passes dans une victoire 137-135 après prolongation contre les Sioux Falls Skyforce.

Sélectionné au premier tour de la Draft 2024 par l’Oklahoma City Thunder, Topic n’avait plus disputé de match officiel depuis sa grave blessure au genou (rupture du ligament croisé) puis son traitement contre un cancer des testicules. L’organisation avait annoncé à l’automne qu’il suivait une chimiothérapie après le diagnostic.

Nikola Topic de retour sur les parquets en G League quelques mois après avoir terminé son traitement contre le cancer 💪🥹pic.twitter.com/S0SM4k8HBc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Côté OKC, on insiste sur l’importance du moment plutôt que sur la ligne de stats. L’entraîneur Mark Daigneault a expliqué que tout le monde était collectivement ravi de le voir rejouer et que ce retour comptait aussi mentalement, après des mois loin du terrain.