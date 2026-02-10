Nouvel Apéro servi par Alex et Bastien en ce mardi soir ! Les deux Hexperts se tournent doucement vers le futur et se demandent quelles sont les 10 choses à observer sur la fin de saison régulière en NBA ?

Qui va finir en tête de sa Conférence ? Qui va réaliser un tanking d’exception ? Est-ce que les Bulls et le Heat se retrouveront encore en play-in ? Tant de questions qui vont animer (ou pas) la fin de saison en NBA. Retrouvez les 10 choses qui excitent le plus Alex et Bastien sur le dénouement de cette régulière !