Programme NBA : Victor Wembanyama rend visite à LeBron James (4h30)

Le 10 févr. 2026 à 19:43 par Robin Wolff

Seulement quatre matchs au programme cette nuit, mais un véritable main event à 4h30 avec la réception des San Antonio Spurs par les Los Angeles Lakers. Victor Wembanyama face à LeBron James ou la bataille du futur et du passé.

Le programme NBA du soir

1h30 : Knicks – Pacers

2h : Rockets – Clippers

3h : Suns – Mavericks

4h30 : Lakers – Spurs

L’affiche à ne pas rater : Lakers – Spurs

Le Rockets – Clippers est très intéressant même si James Harden n’est plus là pour rendre visite à son ancienne franchise texane. Mais la plus grosse affiche reste le Lakers – Spurs. Combien d’affiches entre LeBron James et Victor Wembanyama restent à jouer en NBA ? Il faut profiter de chacune d’entre elles.

📈 Depuis le tracking des contres en 1973-74

Seuls 3 « teenagers » ont enregistré +𝟑𝟓 𝐏𝐓𝐒, +𝟏𝟎 𝐑𝐄𝐁, 𝐞𝐭 +𝟐 𝐁𝐋𝐊 en un match

LeBron James (38/10/3 – 2004)

Kevin Durant (42/13/2 – 2008)

‣ Victor Wembanyama (38/10/2 – 2023) pic.twitter.com/JQd17yHjCY

— NBA France (@NBAFRANCE) November 3, 2023

Les San Antonio Spurs voudront profiter de ce déplacement dans la Cité des Anges pour conforter encore leur deuxième place de la Conférence Ouest.

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet affronteront les Pacers.

Nicolas Batum sera en déplacement chez les Rockets.

Victor Wembanyama jouera face aux Lakers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici