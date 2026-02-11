Rising Stars Challenge : Zaccharie Risacher remplace Ajay Mitchell

Un deuxième Français au Rising Stars Challenge ! Laissé de côté lors des sélections initiales, Zaccharie Risacher remplace Ajay Mitchell, blessé, et rejoint Alexandre Sarr à Los Angeles. Il représentera l’équipe de Tracy McGrady.

Zaccharie Risacher vit un moment compliqué dans sa carrière. Ses performances récentes sont assez moyennes et les Hawks viennent de recruter Jonathan Kuminga et Buddy Hield sur son poste / son profil. Il n’est pas en odeur de sainteté à Atlanta.

Du fait de cette saison compliquée, il n’avait pas été sélectionné pour participer au Rising Stars Challenge 2026. Mais Ajay Mitchell, l’arrière du Thunder souffre d’une déchirure abdominale et ne participera pas à l’événement vendredi. La NBA a choisi le Français pour le remplacer.

Zaccharie Risacher sera le coéquipier de Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Kel’el Ware (Miami Heat), Tre Johnson (Washington Wizards), Alex Sarr (Washington Wizards), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers) et Cam Spencer (Memphis Grizzlies).

Rendez-vous ce vendredi soir pour le voir en action sur le parquet de l’Intuit Dome.

