Victor Wembanyama stratosphérique face aux Lakers : 37 points en 1ère mi-temps (!!)

Dans une soirée qui a très vite tourné à la démonstration, Victor Wembanyama a fait exploser les Lakers dès l’entre-deux : 25 points en huit minutes, 37 à la pause, puis 40 au final en seulement 26 minutes parce que la vie est une fête. San Antonio Spurs s’impose largement 136-108 à la Crypto.com Arena.

Il y avait un contexte favorable (LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves absents côté Lakers), mais ça n’explique pas la violence du démarrage : San Antonio a empilé 47 points dans le premier quart-temps, et Wemby a fait le plus dur à lui tout seul. À la pause, l’écart est déjà monstrueux (84-55), la rencontre est pliée, et le reste ressemble surtout à une gestion de minutes.

Le passage qui restera, c’est évidemment le premier quart-temps : 25 points en huit minutes, avec un sentiment d’inévitabilité total. Des tirs du parking, des finitions près du cercle, des lancers, et surtout cette impression que chaque défense choisie par les Lakers était la mauvaise. Avec ses 25 points dans le premier acte, il égale le record NBA pour un pivot, partagé avec Nikola Jokic. Il s’agit tout simplement du meilleur quart-temps de sa jeune carrière.

Derrière, il a continué de dérouler : 37 points à la mi-temps, puis une sortie à 40 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre, 13/20 au tir, 4/6 à trois points, 10/12 aux lancers… le tout sans avoir jouer le dernier quart-temps (26 minutes). San Antonio n’a pas eu besoin d’en faire plus pour finir le travail, et Wemby n’a pas eu besoin d’en rajouter pour laisser une trace.

