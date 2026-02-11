La nuit des Français en NBA : soirée compliquée pour Mohamed Diawara
Le 11 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire
Seulement deux Français étaient sur les parquets NBA cette nuit et c’était vraiment deux salles deux ambiances. Mohamed Diawara a connu une petite nuit dans la défaite face aux Pacers, alors que Victor Wembanyama a fait des Lakers une affaire personnelle.
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Pacers : 134-137 (stats)
- Rockets – Clippers : 102-95 (stats)
- Suns – Mavericks : 120-111 (stats)
- Lakers – Spurs : 108-136 (stats)
Victor Wembanyama
Wemby a tout simplement écrasé les Lakers. Dans un match à sens unique du début à la fin, l’Alien a inscrit 25 points en huit minutes, puis 37 à la mi-temps (!). Il termine à 40 points et 12 rebonds, sans avoir jouer le dernier acte.
VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯
👽 25 points
👽 8/9 au tir
👽 3 rebonds
Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026
Mohamed Diawara
Mo’ s’est vu offrir 18 minutes de temps de jeu par Mike Brown, qu’il a converti en 3 points (1/2 du parking), 2 rebonds et 1 passe.
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets (peut-être Moussa Diabaté) – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 1h : Cavaliers – Wizards (Alex Sarr & Bilal Coulibaly)
- 1h : Magic (Noah Penda) – Bucks (Ousmane Dieng)
- 1h30 : Sixers – Knicks (Mohamed Diawara & Pacôme Dadiet)
- 1h30 : Celtics – Bulls (Guerschon Yabusele)
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Pacers
- 1h30 : Raptors – Pistons
- 2h : Rockets – Clippers (Nicolas Batum)
- 2h : Wolves (Rudy Gobert & Joan Beringer) – Blazers (Sidy Cissoko & Rayan Rupert)
- 2h : Pelicans – Heat
- 3h : Suns – Thunder
- 3h : Jazz – Kings (Maxime Raynaud)
- 3h : Nuggets – Grizzlies
- 4h : Warriors – Spurs (Victor Wembanyama)