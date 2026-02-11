La nuit des Français en NBA : soirée compliquée pour Mohamed Diawara

Seulement deux Français étaient sur les parquets NBA cette nuit et c’était vraiment deux salles deux ambiances. Mohamed Diawara a connu une petite nuit dans la défaite face aux Pacers, alors que Victor Wembanyama a fait des Lakers une affaire personnelle.

Les résultats de la nuit :

Knicks – Pacers : 134-137 (stats)

: 134-137 (stats) Rockets – Clippers : 102-95 (stats)

– Clippers : 102-95 (stats) Suns – Mavericks : 120-111 (stats)

– Mavericks : 120-111 (stats) Lakers – Spurs : 108-136 (stats)

Victor Wembanyama

Wemby a tout simplement écrasé les Lakers. Dans un match à sens unique du début à la fin, l’Alien a inscrit 25 points en huit minutes, puis 37 à la mi-temps (!). Il termine à 40 points et 12 rebonds, sans avoir jouer le dernier acte.

VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯

👽 25 points

👽 8/9 au tir

👽 3 rebonds

Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026

Mohamed Diawara

Mo’ s’est vu offrir 18 minutes de temps de jeu par Mike Brown, qu’il a converti en 3 points (1/2 du parking), 2 rebonds et 1 passe.

Le programme de ce soir :