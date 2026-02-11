Résumé NBA de la nuit : Les Pacers viennent gâcher la soirée des Knicks

Le 11 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire

Petite nuit de NBA avec seulement quatre matchs au programme. Les Pacers s’imposent après prolongations à New York et Les Mavericks tombent dans l’Arizona, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

Knicks – Pacers : 134-137 (stats)

: 134-137 (stats) Rockets – Clippers : 102-95 (stats)

– Clippers : 102-95 (stats) Suns – Mavericks : 120-111 (stats)

– Mavericks : 120-111 (stats) Lakers – Spurs : 108-136 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Pascal Siakam (30 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions) viennent gâcher la soirée des Knicks au Madison Square Garden en s’imposant après prolongations. Les 40 points et 8 passes de Jalen Brunson n’auront (encore une fois) pas suffit.

Les 48 points du tandem Kevin Durant/Alperen Sengun permettent aux Rockets de disposer des Clippers à domicile. Kawhi Leonard termine à 24 points et 8 passes.

Le collectif des Suns vient à bout des Mavericks de Cooper Flagg (27 points et 5 rebonds) et de Naji Marshall (31 points et 4 rebonds).

Les mots nous manquent pour définir cette nouvelle performance de Victor Wembanyama. 25 points en 8 minutes, puis 37 à la pause, les Spurs ont dégommé l’équipe C des Lakers.

Le highlight de la nuit :

VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯

👽 25 points

👽 8/9 au tir

👽 3 rebonds

Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y

Les classements NBA :

