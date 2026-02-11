Résumé NBA de la nuit : Les Pacers viennent gâcher la soirée des Knicks
Le 11 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire
Petite nuit de NBA avec seulement quatre matchs au programme. Les Pacers s’imposent après prolongations à New York et Les Mavericks tombent dans l’Arizona, on vous résume tout !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Pacers : 134-137 (stats)
- Rockets – Clippers : 102-95 (stats)
- Suns – Mavericks : 120-111 (stats)
- Lakers – Spurs : 108-136 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Pascal Siakam (30 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions) viennent gâcher la soirée des Knicks au Madison Square Garden en s’imposant après prolongations. Les 40 points et 8 passes de Jalen Brunson n’auront (encore une fois) pas suffit.
- Les 48 points du tandem Kevin Durant/Alperen Sengun permettent aux Rockets de disposer des Clippers à domicile. Kawhi Leonard termine à 24 points et 8 passes.
- Le collectif des Suns vient à bout des Mavericks de Cooper Flagg (27 points et 5 rebonds) et de Naji Marshall (31 points et 4 rebonds).
- Les mots nous manquent pour définir cette nouvelle performance de Victor Wembanyama. 25 points en 8 minutes, puis 37 à la pause, les Spurs ont dégommé l’équipe C des Lakers.
Le highlight de la nuit :
VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯
👽 25 points
👽 8/9 au tir
👽 3 rebonds
Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Hawks
- 1h : Cavaliers – Wizards
- 1h : Magic – Bucks
- 1h30 : Sixers – Knicks
- 1h30 : Celtics – Bulls
- 1h30 : Nets – Pacers
- 1h30 : Raptors – Pistons
- 2h : Rockets – Clippers
- 2h : Wolves – Blazers
- 2h : Pelicans – Heat
- 3h : Suns – Thunder
- 3h : Jazz – Kings
- 3h : Nuggets – Grizzlies
- 4h : Warriors – Spurs
