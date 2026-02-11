TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Les Pacers viennent gâcher la soirée des Knicks

Le 11 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire

pascal siakam
Source image : NBA League Pass

Petite nuit de NBA avec seulement quatre matchs au programme. Les Pacers s’imposent après prolongations à New York et Les Mavericks tombent dans l’Arizona, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

  • Knicks – Pacers : 134-137 (stats)
  • Rockets – Clippers : 102-95 (stats)
  • Suns – Mavericks : 120-111 (stats)
  • Lakers – Spurs : 108-136 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯

👽 25 points
👽 8/9 au tir
👽 3 rebonds

Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Hawks
  • 1h : Cavaliers – Wizards
  • 1h : Magic – Bucks
  • 1h30 : Sixers – Knicks
  • 1h30 : Celtics – Bulls
  • 1h30 : Nets – Pacers
  • 1h30 : Raptors – Pistons
  • 2h : Rockets – Clippers
  • 2h : Wolves – Blazers
  • 2h : Pelicans – Heat
  • 3h : Suns – Thunder
  • 3h : Jazz – Kings
  • 3h : Nuggets – Grizzlies
  • 4h : Warriors – Spurs
