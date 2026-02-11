Victor Wembanyama a réalisé le meilleur quart-temps de sa carrière cette nuit face aux Lakers. Les statistiques sont à peine croyables : 25 points à 8/9 au tir en 8 minutes. Le match était déjà plié au bout de 3 minutes…

L’Alien n’a pas fini de nous surprendre ! Cette nuit, il a défié les lois de l’efficacité. Face à une équipe des Lakers décimée par les blessures (LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart et Deandre Ayton out), Wemby a été sans pitié à Los Angeles. Accrochez-vous bien, c’est parti !

17 points à 5/5 au tir dont 3/3 depuis Hollywood Boulevard dans les 5 premières minutes, avant de monter à 25 points à 8 ficelles sur 9 tentatives juste avant d’aller s’assoir sur le banc avec 3 minutes 30 restantes au chrono du premier quart-temps.

Dunks, tirs longue distance, turnaround jumpers, tout y passe sans que la défense des Lakers ne puisse rien y faire. Un récital de 8 minutes qui reprendra au deuxième quart-temps avant de reposer la machine durant quasiment toute la deuxième mi-temps.

25 points en un quart-temps, c’est évidemment un record personnel pour Wemby mais également une première dans l’histoire de la franchise des Spurs depuis de début de l’ère moderne et les play-by-plays (1997-98).

Les chiffres sont Wilt Chamberlainesques et on se demande jusqu’où l’Alien aurait pu aller avec un peu plus de répondant en face et un score plus serré. La réponse arrivera probablement bientôt, tant Wemby n’arrête pas de repousser les limites du réel sous nos petits yeux ébahis.

VICTOR WEMBANYAMA IRRÉEL DANS LE 1ER QUART-TEMPS 🤯

👽 25 points

👽 8/9 au tir

👽 3 rebonds

Nouveau record de points individuel et de franchise (depuis l’ère moderne) sur un quart-temps pour l’Alien 🙌pic.twitter.com/d883tGDb6y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026