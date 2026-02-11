J.J. Redick : « Victor Wembanyama est l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète »

Une phrase qui claque, et surtout un statut qui se confirme : JJ Redick n’a pas tourné autour du pot au sujet de Victor Wembanyama après sa victoire à Los Angeles (136-108). Pour le coach des Lakers, le Français fait déjà partie des cinq meilleurs joueurs de la planète.

Le compliment n’a rien d’un petit mot poli lâché au détour d’une question. Face aux médias après la défaite de son équipe, JJ Redick a tenu à féliciter son adversaire du soir :

« C’est un des cinq meilleurs joueurs de la planète. Il influence le match d’une manière qui ne se voit pas forcément dans la feuille de stats »

« Wemby est un des 5 meilleurs joueurs de la planète » – JJ Redick pic.twitter.com/6y23fMa6C1

Et ce qui rend la déclaration encore plus forte, c’est ce qu’elle sous-entend : l’impact ne se limite pas à une séquence highlight ou à une ligne de stats. C’est une reconnaissance globale, celle d’un joueur qui donne des nœuds dans le cerveau des coaches adverses.