Kevin Durant : 4e joueur all-time à marquer 20 points ou plus dans 1000 matchs NBA

Kevin Durant inscrit encore un peu plus son nom dans le marbre. Le Slim Reaper est devenu le 4e joueur de l’histoire à compiler 1000 matchs à 20 points ou plus en NBA. Un club minuscule, réservé aux joueurs qui ont transformé le scoring en morning routine.

Le plus parlant, c’est la compagnie : devant lui, il ne reste que LeBron James (1309 matchs), Karl Malone (1134), Kareem Abdul-Jabbar (1122).… et désormais 1000 pour Kevin Durant.

Hum, hum…

Kevin Durant est devenu le 4è joueur de l’histoire à marquer 20 points ou plus dans 1000 matchs NBA 😱

Mille matchs.

1-0-0-0.

On se rend pas compte de la dinguerie… pic.twitter.com/OmU3Qu6kBY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026

Et comme souvent, ce jalon tombe au milieu d’un match classique pour lui : 26 points lors de la victoire des Rockets contre les Clippers (102-95). Rien de plus simple : tu passes la barre des 20, tu laisses le compteur continuer, et tu ajoutes une ligne historique au passage.