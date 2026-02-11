Fin d’une série de 21 ans pour LeBron James, inéligible aux récompenses de fin de saison

Mauvaise nouvelle pour les trophées de fin de saison : en étant annoncé forfait hier soir face aux Spurs, LeBron James a officiellement dépassé la limite qui permet encore de viser les distinctions majeures. Cela marque notamment la fin d’une série de 21 saisons consécutives dans les All-NBA Teams.

Avec 18 matchs déjà manqués cette saison, LeBron James ne peut mathématiquement plus atteindre les 65 apparitions exigées pour être éligible aux récompenses NBA de saison régulière. Même s’il joue tout le reste, son plafond tombe à 64 matchs. Cette fois, l’absence est liée à une arthrite au pied gauche.

LeBron James will miss his 18th game of the season Tuesday night meaning he is no longer eligible for NBA season awards.

His 21-year All-NBA streak comes to an end. pic.twitter.com/AC72BrBNmK

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2026

Et au-delà du trophée en lui-même, c’est surtout la conséquence historique qui claque : sa série record d’années d’affilée avec une sélection All-NBA s’arrête après 21 ans, faute d’éligibilité.

Pour rappel, la NBA impose désormais un minimum de 65 matchs pour la plupart des distinctions majeures (All-NBA, MVP, DPOY, etc.). Une règle pensée pour limiter le load management, mais qui ne pardonne pas quand la case infirmerie se remplit tôt dans la saison.