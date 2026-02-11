NBA Europe : une franchise à Rome portée par Luka Doncic et Donnie Nelson ?

Un gros projet prend forme en Italie : un groupe d’investisseurs emmené par Donnie Nelson, avec Luka Doncic dans la boucle, chercherait à faire naître une franchise à Rome dans la future NBA Europe. Le plan décrit est surtout technique au départ : récupérer une place dans l’élite italienne via l’achat d’un club existant, puis s’appuyer sur cette base pour bâtir une identité romaine, là où il n’y a plus d’équipe au plus haut niveau aujourd’hui.

Donnie Nelson, fils du coach myhtique Don Nelson et ancien dirigeant des Dallas Mavericks, avait été l’un des artisans de l’arrivée du Slovène en NBA lors de la draft 2018. Selon plusieurs échos côté US et Europe, le montage passerait par un accord préliminaire pour racheter le Vanoli Basket Cremona, un club du nord de l’Italie, afin de sécuriser une licence en Serie A. L’objectif ne serait pas de déménager Cremona à Rome au sens littéral, mais de s’appuyer sur cette licence comme ticket d’entrée réglementaire : la future structure NBA Europe doit rester ancrée dans un championnat domestique, et une présence en première division italienne faciliterait ce point-clé.

À partir de là, l’idée serait de créer une franchise romaine à part entière, à environ 500 kilomètres de Cremona : nouveau nom, nouvelle identité, nouveaux partenaires, et un marché très différent. C’est précisément l’intérêt : Rome coche la case de la capitale majeure et reste largement sous-exploitée au plus haut niveau basket. Des règles locales imposeraient toutefois un délai avant certains changements (notamment sur le nom), ce qui laisse penser à une montée en puissance progressive : d’abord verrouiller la licence, ensuite préparer le basculement vers Rome dans le respect du cadre italien.

Ce projet romain s’inscrit dans le calendrier plus large porté par Adam Silver et la FIBA, avec une fenêtre de lancement évoquée autour de l’automne 2027 et un format de travail mentionnant 16 équipes (12 licences + 4 places via qualification). Dans ce cadre, Rome fait partie des villes considérées pour des licences, et le montage Nelson–Doncic viserait justement à se positionner tôt sur une place rare : disposer de l’ancrage domestique nécessaire, tout en préparant une entrée premium sur un nouveau marché.

Reste la question qui conditionne tout : l’argent. Les montants évoqués pour rejoindre la NBA Europe sont très élevés, et Rome n’échappera pas à la règle. Si le projet avance, c’est qu’il y a vraisemblablement des partenaires solides derrière, capables d’absorber un ticket d’entrée massif et d’investir dans une structure à créer presque de zéro (salle, staff, marketing, recrutement, réseau local). Le fait que Rome soit un marché énorme mais sans club au sommet renforce à la fois son potentiel… et le niveau d’investissement attendu pour le rendre crédible rapidement.

Enfin, un point a circulé sur l’identité des investisseurs : un tweet a associé Dirk Nowitzki au groupe, mais son porte-parole Scott Tomlin a indiqué que ce n’était pas le cas. En revanche, le nom de Rimas Kaukenas est aussi évoqué dans l’entourage du projet. Quoi qu’il en soit, l’idée centrale ne bouge pas : Donnie Nelson et Luka Doncic chercheraient à transformer une opportunité réglementaire en Italie – une licence de Serie A – en tremplin pour installer, à Rome, une franchise calibrée pour la future NBA Europe.

