Après la grosse bagarre entre les Hornets et les Pistons lundi soir, on attendait les sanctions de la NBA pour les principaux joueurs impliqués, à savoir Moussa Diabaté, Isaiah Stewart, Jalen Duren et Miles Bridges. Elles viennent tout juste de tomber.

La Ligue a décidé de suspendre les quatre joueurs (tous expulsés pendant le match), comme elle vient de l’indiquer dans un communiqué officiel.

4 matchs de suspension pour Moussa.

4 matchs de suspension pour Bridges.

2 matchs de suspension pour Duren.

7 matchs de suspension pour Stewart. pic.twitter.com/kkPFJwvYR5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2026

Sans surprise, la sanction la plus lourde est pour Isaiah Stewart, qui prend sept matchs pour avoir quitté le banc et s’être mêlé à la baston en envoyant des droites à Miles Bridges. Big Stew paye aussi et surtout son historique en matière d’altercations.

Moussa Diabaté et Miles Bridges prennent chacun quatre matchs pour leur rôle central dans la bagarre (notamment pour avoir envenimé l’altercation), tandis que Jalen Duren a lui écopé de deux rencontres (seulement ?!) pour avoir mis le feu aux poudres.

Sachez que malgré sa suspension, le pivot des Pistons pourra tout de même participer au All-Star Game ce week-end.

Suspension amounts:

Isaiah Stewart: $724,138

Miles Bridges: $689,655

Jalen Duren: $89,423

Moussa Diabate: $62,641

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 11, 2026