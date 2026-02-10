Grosse baston cette nuit entre les Hornets et les Pistons, baston dans laquelle Isaiah Stewart s’est « illustré » en quittant le banc de touche pour défendre son coéquipier Jalen Duren, frappé par Miles Bridges.

« Je n’allais pas rester sur le banc. Bordel, tu crois que j’ai été drafté à Detroit pour quoi ? »

Voici les mots prononcés par Big Stew cette nuit au moment de retourner aux vestiaires, lui qui s’est fait expulser en compagnie de trois autres joueurs (Jalen Duren, Moussa Diabaté, Miles Bridges) suite à la baston entre les Hornets et les Pistons.

Une déclaration à l’image du personnage. Dur à cuire qui n’a peur de personne et souvent impliqué dans les embrouilles, Stewart joue le rôle de garde du corps chez les Pistons. S’il y a bien un joueur qui a l’ADN « Bad Boy » à Detroit, c’est lui !

« Duren et Stew se considèrent comme des frères » a déclaré le coach des Pistons J.B. Bickerstaff. « Si vous envoyez deux gars contre un seul et que vous avez déjà franchi la ligne, l’instinct humain lui dicte de protéger son petit frère. »

Isaiah Stewart est sorti du banc de touche pour se battre avec Miles Bridges 😳pic.twitter.com/ZqADvgfSlp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Malgré tout, Isaiah Stewart risque une grosse sanction qui pourrait pénaliser les Pistons lors des matchs à venir. Quitter le banc pour se mêler à une baston en envoyant des droites, c’est suspension assurée, suspension qui devrait être lourde connaissant l’historique du bonhomme. Stew possède en effet un gros casier quand on parle d’altercations, d’expulsions et de bagarres (voir ici, là, et là).

Quant à Miles Bridges, il a décidé d’en remettre une couche en provoquant Stewart sur Instagram…

“They enforcer was grabbing hair he wasn’t tryna box fr.”

Miles Bridges on Instagram following his altercation with Isaiah Stewart 👀

(via @famouslos32/ IG) https://t.co/Stj70I50iw pic.twitter.com/cVlDbadsZY

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 10, 2026