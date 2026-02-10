Stephen Curry forfait pour le All-Star Game, qui pour le remplacer ?

Touché au genou et absent des parquets depuis fin janvier, Stephen Curry s’ajoute à la liste des joueurs forfaits pour le prochain NBA All-Star Game (15 février).

La nouvelle a été annoncée par les Warriors (via ESPN). Curry souffre officiellement du syndrome fémoro-patellaire, et espère que le break du All-Star Weekend lui permettra de récupérer suffisamment afin de revenir juste derrière.

🚨 Stephen Curry ne participera pas au All-Star Game.@BrettSiegelNBA a annoncé le forfait du meneur, blessé au genou.

Qui pour le remplacer ? 🤔 pic.twitter.com/EYzZ1xRlOa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

La question qui se pose naturellement, c’est qui va remplacer Steph au All-Star Game ?

Au moment de l’annonce des remplaçants pour le match des étoiles il y a une semaine, on avait fait une liste des joueurs oubliés, liste dans laquelle on devrait logiquement retrouver le remplaçant de Curry.

Alors qu’Alperen Sengun a été sélectionné pour prendre la place de Shai Gilgeous-Alexander au sein de la Team World, et que Kawhi Leonard a récemment été ajouté pour avoir un nombre suffisant de joueurs américains, l’absence de Curry ouvrira la porte à un nouveau joueur US, potentiellement James Harden. Le Barbu joue le même poste que Curry et a fait la première partie de saison dans la Conférence Ouest, avant d’être transféré de Los Angeles à Cleveland.

Parmi les autres noms mentionnés (peu importe les conférences) : Brandon Ingram, Michael Porter Jr., Julius Randle, Austin Reaves, Joel Embiid (s’il joue avec les US)…