Chaque année, après l’annonce des titulaires et des remplaçants pour le All-Star Game, il y a beaucoup de déçus. Zoom rapide sur les joueurs qui auraient mérité une sélection au match des étoiles mais qui ont été laissés de côté.

All-Star Game 2026 : les remplaçants connus, avec pas mal de petits nouveaux !

Ceci est le post ✨frustration✨ de l’annonce des remplaçants du All-Star Game.

Alperen Sengun (Rockets)

Stats : 21 points (50% au tir), 9,2 rebonds, 6,4 passes, 1 contre, 1,4 steal

Alperen Sengun réalise probablement sa saison NBA la plus complète en carrière, saison caractérisée par une moyenne record à la passe et au niveau de la production défensive. Sans le meneur Fred VanVleet blessé, le pivot turc a dû prendre plus de responsabilités au playmaking tout en apportant ses 21 points tous les soirs. Alors que Houston est Top 4 à l’Ouest (30 victoires – 17 défaites), Sengun aurait mérité selon nous d’accompagner Kevin Durant au All-Star Game.

Kawhi Leonard (Clippers)

Stats : 27,7 points (50% au tir, 40% à 3-points, 94% aux LF), 6,1 rebonds, 3,5 passes, 2,1 steals

Blessé en tout début de saison, Kawhi n’avait pas réussi à empêcher le départ catastrophique des Clippers (21 défaites en 27 matchs). Mais depuis fin décembre, Leonard est tout simplement l’un des meilleurs two-way players en NBA, tandis que Los Angeles réalise une remontée fantastique (17 victoires en 21 matchs). Comment The Klaw a-t-il pu être oublié sachant qu’il réalise sa meilleure saison offensive en carrière ? Et qu’il est en plus le meilleur intercepteur de la Ligue ? On n’a pas la réponse.

James Harden (Clippers)

Stats : 25,4 points (42% au tir), 4,8 rebonds, 8,1 passes, 1,3 steal

Alors que les Clippers coulaient lors des premières semaines de la saison, James Harden était le seul à surnager, portant l’équipe en attaque soir après soir sans Kawhi Leonard blessé (entre autres). À 36 ans, le Barbu reste l’un des attaquants les plus productifs en NBA, un chef d’orchestre exceptionnel qui ne semble pas ressentir le poids des années (44 matchs joués sur 48). Lui aussi aurait mérité une place au match des étoiles, qui se jouera donc sans le moindre Clipper à l’Intuit Dome de Los Angeles.

Michael Porter Jr. (Nets)

Stats : 25,6 points (48% au tir, 40% à 3-points), 7,3 rebonds, 3,2 passes, 1,1 steal

Transféré de Denver à Brooklyn durant l’été, Michael Porter Jr. a profité de nouvelles responsabilités offensives aux Nets pour changer de dimension. Et le plus impressionnant dans tout ça, c’est qu’il est tout aussi efficace qu’aux Nuggets, en scorant 7 points de plus par match et étant la cible numéro un des défenses adverses. Bien installé dans le système de Jordi Fernandez, MPJ a largement fait remonter sa cote, jusqu’à intéresser des contenders à la deadline. Une place au All-Star Game aurait été une belle récompense.

Lauri Markkanen (Jazz)

Stats : 27,4 points (48% au tir, 40% à 3-points), 7 rebonds, 2,2 passes, 1 steal

Oui, Lauri Markkanen joue dans l’une des moins bonnes équipes NBA, équipe qui possède l’une des pires défenses all-time. Oui, il joue au Utah Jazz, une franchise qui n’intéresse pas grand-monde. Mais Lauri réalise surtout une campagne élite sur le plan offensif, avec ses meilleurs chiffres en carrière après une saison compliquée l’an passé. Aux côtés d’un Keyonte George en mode MIP, Markkanen avait la production nécessaire pour participer au match des étoiles.

Joel Embiid (Sixers)

Stats : 26,2 points (49% au tir), 7,5 rebonds, 3,9 passes, 1,1 contre

Au vu de ses nombreuses absences en début de saison, et le temps nécessaire pour trouver son rythme de croisière, Joel Embiid partait de loin. Mais l’ancien MVP est tellement dominant depuis le début de l’année 2026 qu’il aurait pu prétendre à une place au All-Star Game. Embiid tourne à 30 points et 8 rebonds de moyenne en janvier, aidant les Sixers à garder leur place dans le Top 6 de la Conférence Est.

Autres : Brandon Ingram (Raptors), Julius Randle (Wolves), Dillon Brooks (Suns)…