LeBron James sélectionné pour son… 22e All-Star Game de suite

On prend (presque) les mêmes et on recommence. À 41 ans, LeBron James vient d’être retenu pour une 22e sélection au NBA All-Star Game, cette fois via le vote des coachs, comme remplaçant.

Une ligne supplémentaire au CV, presque normale à force d’habitude. Sauf que 22 sélections au match des étoiles, personne n’a ça. Et l’étiquette de cette année ajoute un détail parlant : LeBron est choisi comme remplaçant, donc via le vote des coachs, pas par l’élan du public qui te colle automatiquement dans un cinq, une première en 21 ans pour l’enfant d’Akron.

LeBron James était titulaire lors des 21 derniers All-Star Games, c’est la fin d’une ère ! 👑

Les autres grands absents sont Donovan Mitchell, Anthony Edwards ou encore Kevin Durant. pic.twitter.com/N7QKnNQvwP

Le timing rend le record encore plus net : l’édition 2026 se joue le 15 février à l’Intuit Dome, la salle des Los Angeles Clippers, avec un format revu en USA vs World (mini-tournoi en round-robin, puis finale). Nouveau décor, nouvelles règles, et malgré tout, un joueur des Los Angeles Lakers reste sur la liste, encore.

Pendant que la NBA met en avant ses nouvelles têtes (six nouveaux All-Stars annoncés parmi les remplaçants) et ses vitrines internationales (un titulaire comme Victor Wembanyama), LeBron continue de traverser les saisons et se joindra à la fête au moins une année supplémentaire, deux si affinités.