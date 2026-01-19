C’est un mini séisme parmi les habitudes que l’on connaît depuis longtemps en NBA, LeBron James ne sera pas titulaire lors du prochain All-Star Game, une première depuis 21 ans !

En marge du Martin Luther King Day, qui a déjà commencé, la NBA a annoncé les titulaires du All-Star Game pour chaque conférence, et aucune trace de LBJ. Une première depuis 2005 (sa saison sophomore), où chaque ASG a compté le daron de Bronny parmi ses titulaires. Mais ce ne sera pas le cas en 2026, les starters à l’Ouest ayant déjà été annoncés. Ce sont Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et surtout Victor Wembanyama qui ont eu cet honneur, une grande première (amplement méritée) dans la carrière du Français.

LeBron James était titulaire lors des 21 derniers All-Star Games, c’est la fin d’une ère ! 👑

Les autres grands absents sont Donovan Mitchell, Anthony Edwards ou encore Kevin Durant. pic.twitter.com/N7QKnNQvwP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

LeBron James n’avait que 20 ans la dernière fois qu’il n’était pas convié à démarrer la fête, il en a plus du double aujourd’hui. Malheureusement, l’Elu était blessé au dos et a manqué le début de saison. Il n’a joué son premier match qu’à la mi-novembre et a donc mis plus de temps avant de trouver son rythme. Cette absence est malheureusement logique si on parle uniquement du terrain, mais il n’est pas dit qu’il ne sera pas élu parmi les remplaçants, et du haut de ses 41 ans, cela resterait un immense exploit.

Puis techniquement, LeBron peut encore se retrouver titulaire d’une équipe, puisqu’ils seront au nombre de 15 sur cette édition. Avec une équipe « World » et deux équipes « USA », le Chosen One pourrait se retrouver starter d’une des deux équipes américaines. Wait and see donc.