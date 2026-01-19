Victor Wembanyama, premier français titulaire dans l’histoire du All-Star Game !

Victor Wembanyama sera titulaire lors du All-Star Game 2026 à Los Angeles. Il devient le premier joueur français de l’histoire de la NBA à recevoir cet honneur. Le 5 majeur de la Team World est monstrueux et l’Alien en est une des raisons !

S’il y avait encore le moindre doute, voici une confirmation : Victor Wembanyama est une superstar en NBA ! Un vote comprenant les avis des fans, des médias et des joueurs a élu le pivot des San Antonio Spurs parmi les titulaires du All-Star Game 2026.

L’exploit est immense ! C’est bien simple, il va devenir le premier joueur français de l’histoire à démarrer un match des étoiles !

Victor Wembanyama devient le premier joueur français dans l’histoire de la NBA à être titulaire au All-Star Game ! 🇫🇷

À 22 ans, dans sa troisième saison en NBA. C’est un exploit majuscule. 👏 pic.twitter.com/PDIypM7pi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

À 22 ans et dans sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama fêtera déjà sa deuxième participation à l’événement. Les deux seuls joueurs tricolores qui y ont été plus régulièrement sont Tony Parker (5) et Rudy Gobert (3).

Cette saison, l’Alien tourne à 24,5 points en 28 minutes de moyenne avec 10,9 rebonds, 3,0 passes décisives et 2,6 contres à 51,6% au tir, 38,2% de loin et 83,5% aux lancers-francs. La récompense est donc bien méritée.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT:

• 39 PTS, 9 REB, 3 AST, 2 BLKS, 12/23 FG pic.twitter.com/SzB8dW5x8N

— Bala (@BalaPattySZN) January 18, 2026

Victor Wembanyama représentera la Team World avec, à ses côtés, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic.