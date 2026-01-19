NBA All-Star Game 2026 : les 10 titulaires dévoilés, avec Victor Wembanyama !
Le 19 janv. 2026 à 20:19 par Nicolas Meichel
Ce lundi soir, en marge des matchs du MLK Day, la NBA a annoncé les 10 titulaires pour le All-Star Game 2026 à Los Angeles (15 février). Cocorico : Victor Wembanyama est bien présent en compagnie des plus grandes stars de la Ligue.
Victor Wembanyama devient le premier joueur français dans l’histoire de la NBA à être titulaire au All-Star Game ! 🇫🇷
À 22 ans, dans sa troisième saison en NBA. C’est un exploit majuscule. 👏 pic.twitter.com/PDIypM7pi7
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026
Les 10 joueurs honorés ci-dessous ont été choisis à travers le vote des fans (50%), des joueurs (25%) et des journalistes (25%). Pour rappel, les postes ne sont plus pris en compte.
Conférence Est
- Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
- Jaylen Brown (Boston Celtics)
- Jalen Brunson (New York Knicks)
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE EST AU ALL-STAR GAME 2026 :
🔸TYRESE MAXEY
🔸CADE CUNNINGHAM
🔸JALEN BRUNSON
🔸JAYLEN BROWN
🔸GIANNIS ANTETOKOUNMPO pic.twitter.com/nRg6lfridJ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026
Conférence Ouest
- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
- Stephen Curry (Golden State Warriors)
- Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
- Nikola Jokic (Denver Nuggets)
LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE OUEST AU ALL-STAR GAME 2026 :
🔹LUKA DONCIC
🔹STEPHEN CURRY
🔹SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
🔹VICTOR WEMBANYAMA 🇫🇷🇫🇷🇫🇷
🔹NIKOLA JOKIC pic.twitter.com/SLOX2VvZ1g
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026
Rappel du nouveau format
Les règles du All-Star Game 2026 :
➡️ Trois équipes, deux américaines, une internationale.
➡️ Une phase de poules avec les trois équipes qui se rencontrent entre elles.
➡️ Les deux meilleures se retrouvent en finale.
➡️ Chaque match dure 12 minutes.
➡️ Toujours 12… pic.twitter.com/1VfVCatorj
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025
Les 14 remplaçants (7 par conférence) seront choisis par les coachs le 1er février prochain.
Au final, les 24 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game (12 par conférence) seront répartis dans trois équipes de 8 joueurs minimum, deux équipes « américaines » et une équipe « internationale ».
Plus de précisions sur le nouveau format juste ici.