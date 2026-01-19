NBA All-Star Game 2026 : les 10 titulaires dévoilés, avec Victor Wembanyama !

Le 19 janv. 2026 à 20:19 par Nicolas Meichel

Ce lundi soir, en marge des matchs du MLK Day, la NBA a annoncé les 10 titulaires pour le All-Star Game 2026 à Los Angeles (15 février). Cocorico : Victor Wembanyama est bien présent en compagnie des plus grandes stars de la Ligue.

Victor Wembanyama devient le premier joueur français dans l’histoire de la NBA à être titulaire au All-Star Game ! 🇫🇷

À 22 ans, dans sa troisième saison en NBA. C’est un exploit majuscule. 👏 pic.twitter.com/PDIypM7pi7

Les 10 joueurs honorés ci-dessous ont été choisis à travers le vote des fans (50%), des joueurs (25%) et des journalistes (25%). Pour rappel, les postes ne sont plus pris en compte.

Conférence Est

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE EST AU ALL-STAR GAME 2026 :

🔸TYRESE MAXEY

🔸CADE CUNNINGHAM

🔸JALEN BRUNSON

🔸JAYLEN BROWN

🔸GIANNIS ANTETOKOUNMPO pic.twitter.com/nRg6lfridJ

Conférence Ouest

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE OUEST AU ALL-STAR GAME 2026 :

🔹LUKA DONCIC

🔹STEPHEN CURRY

🔹SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

🔹VICTOR WEMBANYAMA 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

🔹NIKOLA JOKIC pic.twitter.com/SLOX2VvZ1g

Rappel du nouveau format

Les règles du All-Star Game 2026 :

➡️ Trois équipes, deux américaines, une internationale.

➡️ Une phase de poules avec les trois équipes qui se rencontrent entre elles.

➡️ Les deux meilleures se retrouvent en finale.

➡️ Chaque match dure 12 minutes.

➡️ Toujours 12… pic.twitter.com/1VfVCatorj

Les 14 remplaçants (7 par conférence) seront choisis par les coachs le 1er février prochain.

Au final, les 24 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game (12 par conférence) seront répartis dans trois équipes de 8 joueurs minimum, deux équipes « américaines » et une équipe « internationale ».

Plus de précisions sur le nouveau format juste ici.