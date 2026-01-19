TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
NBA All-Star Game 2026 : les 10 titulaires dévoilés, avec Victor Wembanyama !

Le 19 janv. 2026 à 20:19 par Nicolas Meichel

victor wembanyama nikola jokic
Source image : NBA

Ce lundi soir, en marge des matchs du MLK Day, la NBA a annoncé les 10 titulaires pour le All-Star Game 2026 à Los Angeles (15 février). Cocorico : Victor Wembanyama est bien présent en compagnie des plus grandes stars de la Ligue.

Victor Wembanyama devient le premier joueur français dans l’histoire de la NBA à être titulaire au All-Star Game ! 🇫🇷

À 22 ans, dans sa troisième saison en NBA. C’est un exploit majuscule. 👏 pic.twitter.com/PDIypM7pi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Les 10 joueurs honorés ci-dessous ont été choisis à travers le vote des fans (50%), des joueurs (25%) et des journalistes (25%). Pour rappel, les postes ne sont plus pris en compte.

Conférence Est

  • Cade Cunningham (Detroit Pistons)
  • Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
  • Jaylen Brown (Boston Celtics)
  • Jalen Brunson (New York Knicks)
  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE EST AU ALL-STAR GAME 2026 :

🔸TYRESE MAXEY
🔸CADE CUNNINGHAM
🔸JALEN BRUNSON
🔸JAYLEN BROWN
🔸GIANNIS ANTETOKOUNMPO pic.twitter.com/nRg6lfridJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Conférence Ouest

  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Stephen Curry (Golden State Warriors)
  • Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
  • Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)

LES 5 TITULAIRES DE LA CONFÉRENCE OUEST AU ALL-STAR GAME 2026 :

🔹LUKA DONCIC
🔹STEPHEN CURRY
🔹SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
🔹VICTOR WEMBANYAMA 🇫🇷🇫🇷🇫🇷
🔹NIKOLA JOKIC pic.twitter.com/SLOX2VvZ1g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Rappel du nouveau format

Les règles du All-Star Game 2026 :

➡️ Trois équipes, deux américaines, une internationale.

➡️ Une phase de poules avec les trois équipes qui se rencontrent entre elles.

➡️ Les deux meilleures se retrouvent en finale.

➡️ Chaque match dure 12 minutes.

➡️ Toujours 12… pic.twitter.com/1VfVCatorj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

Les 14 remplaçants (7 par conférence) seront choisis par les coachs le 1er février prochain.

Au final, les 24 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game (12 par conférence) seront répartis dans trois équipes de 8 joueurs minimum, deux équipes « américaines » et une équipe « internationale ».

Plus de précisions sur le nouveau format juste ici.

