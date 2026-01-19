Une semaine bien chargée pour les Français en NBA : du très lourd tout en haut, du solide chez les rookies, et quelques signaux d’alerte côté blessures. Victor Wembanyama a encore fait basculer des matchs à lui tout seul, Alexandre Sarr continue de prendre sa place, pendant que Washington et les Clippers ont serré les dents avec Bilal Coulibaly et Nicolas Batum.

Victor Wembanyama a perdu ses cheveux mais pas son talent

Nouvelle grosse semaine pour notre Alien. Face à Minnesota et les 55 points d’Anthony Edwards, San Antonio vacille, les Wolves tentent le comeback, et au moment où ça doit trembler… Wemby ferme la porte. 39 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres, avec un vrai chantier dans la raquette et un money-time de superstar. Le genre de perf qui rappelle que les Spurs sont une équipe de jeunes qui jouent parfois avec le feu, mais Wemby est là pour tenir la baraque.

WEMBY DOES HIS THING, SPURS WIN A THRILLER!

👽 39 PTS

👽 9 REB

👽 2 BLK

👽 4 3PM pic.twitter.com/1uBZC0Slvb

— NBA (@NBA) January 18, 2026

Et ce n’est pas un one-shot. Sur la semaine, il enchaîne aussi une belle sortie face aux Bucks : 22 points en 21 minutes, 5/6 à 3-points, avant de s’asseoir très tôt parce que le match était déjà plié. Même quand il sort 17 points face au Thunder dans une défaite, il reste la constante la plus agressive du tableau.

Une défaite qui l’a, par ailleurs, poussé à se raser le crâne. Voilà c’était le point capillaire de la semaine.

Victor Wembanyama à propos de sa nouvelle coupe de cheveux :

« J’y pensais depuis un moment, et le fait que Keldon (Johnson) veuille le faire aussi m’a convaincu. Je sentais qu’il fallait se décider rapidement, car on commençait à perdre un petit peu. »pic.twitter.com/ppvKUlgkz0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 26 points à 52% au tir, 56,3% du parking et 73,9% aux lancers, 8,7 rebonds, 1,7 passes, 1,7 contres

Meilleur match vs Wolves : 39 pts à 12/23 au tir dont 4/9 de loin, 11/14 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres en 31 minutes

Moins bon match vs Thunder : 17 pts à 7/15 au tir dont du parking et 3/6 aux lancers, 7 rebonds 1 passes et 1 contre en 28 minutes

Alexandre Sarr, le niveau est là… mais la semaine est bizarre

Côté Wizards, Alexandre Sarr alterne le très propre et le très frustrant. Il y a d’abord son match complet à Sacramento : 19 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 contre, efficace et actif des deux côtés. Puis, derrière, il sort encore une ligne intéressante face à Denver avec 16 points et 8 rebonds, même si les lancers le lâchent un peu.

Le hic, c’est la rencontre face aux Clippers : expulsion après deux fautes techniques, seulement 13 minutes sur le parquet… et une soirée qui plombe forcément la moyenne de la semaine. Sur le contenu pur, il est dans ses standards. Sur la gestion, c’est une piqûre de rappel.

Alex Sarr🇸🇳showed out!

19 PTS • 4 REB • 3 AST against the Kings 👏

Big impact on both ends#NBAAfrica #NBA pic.twitter.com/QdPTfEIm5v

— NBA Africa (@NBA_Africa) January 17, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 13,0 points à 54,8% au tir et 45,5% aux lancers, 4,3 rebonds, 1,7 passes, 1 contre

Meilleur match vs Kings : 19 pts à 8/12 au tir, 0/0 de loin, 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 28 minutes

Moins bon match vs Clippers (expulsé) : 4 pts à 2/7 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 2 contres en 13 minutes

Joan Beringer saisi les nouvelles opportunités

Mention spéciale à Joan Beringer : sans Rudy Gobert (suspendu puis blessé), il prend de l’air et le transforme en impact quasi immédiat. 13 points à 6/7 face aux Bucks, puis 10 points et 8 rebonds avec 2 contres contre les Spurs quand Minnesota manque de rotations intérieures.

De très bon augure pour la suite !

Joan Beringer (2 matchs) : 11,5 points, 6,5 rebonds et 2,5 passes

🇫🇷 Joan Beringer face aux Spurs de Victor !

10 POINTS

8 REBONDS

3 PASSES

2 CONTRES pic.twitter.com/ztSrfiRBn2

— NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2026

Le point sur les rookies Maxime Raynaud et Nolan Traoré

Maxime Raynaud (Kings) continue d’être utile dans une équipe qui le laisse respirer : 11 points contre les Lakers, 10 points et 4 rebonds ensuite, puis une soirée plus brouillonne (4 points mais 8 rebonds et 5 passes) face aux Wizards et aux Blazers (6 points à 3/11 au tir). Pas un scoreur fou, mais rarement invisible.

Maxime Raynaud moves extremely well for his size, and that’s something that’s stood out about him since college

Seeing that translate to the NBA level has been great to see too pic.twitter.com/i7Q7sdHMfk

— Point Made Basketball (@pointmadebball) January 13, 2026

Nolan Traoré, lui, continue d’apprendre chez les Nets. Les tirs ne rentrent pas toujours (2/8, puis 2/7) mais il compense par la création : 6 puis 7 passes, avec une influence réelle sur le rythme quand il est sur le terrain. Et hier face aux Bulls, l’ancien de Saint-Quentin a même lâché son meilleur match au scoring de sa carrière NBA (16 points) !

Maxime Raynaud (4 matchs) : 7,8 points, 6,3 rebonds et 1,8 passe

Nolan Traoré (4 matchs) : 8,8 points et 3,3 passes

Moussa Diabaté en forme, la jeunesse de Portland s’éveille

Le Français qui a lâché la ligne la plus sale de la semaine derrière Wemby, c’est Moussa Diabaté : 13 points, 15 rebonds, 4 passes, 4 contres, avec une activité qui retourne une raquette à elle seule. Derrière, il redescend un peu face aux Lakers (8 points, 6 rebonds) et les Nuggets (4 points, 9 rebonds), mais la tendance est claire : quand il joue, ça se voit.

MOUSSA. 🇫🇷

face aux Clippers

13 POINTS

15 REBONDS

4 PASSES

4 CONTRES

Les Hornets s’inclinent 109-117 pic.twitter.com/TrDfGqd2tB

— NBA France (@NBAFRANCE) January 13, 2026

À Portland, Rayan Rupert a vécu une vraie semaine en montagnes russes. Son match référence, c’est Atlanta : 13 points à 5/7 au tir dont 3/4 de loin, 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 16 minutes. Derrière, il enchaîne une soirée sans le moindre point contre les Lakers (0/4) mais avec 4 interceptions en 21 minutes, avant de terminer plus discrètement à Sacramento (4 points).

Sidy Cissoko, lui, a eu sa vitrine face aux Lakers : 14 points à 5/7, 5 rebonds et 2 contres, le tout dans une large victoire. Mais sa fin de semaine est plus irrégulière : 6 points contre Atlanta, puis 8 points hier soir à Sacramento avec de l’impact défensif (2 interceptions, 1 contre) et un gros temps de jeu (34 minutes).

Noah Penda s’amuse à Berlin (9 points, 5 rebonds, 2 passes 1 contre), Tidjane Salaün termine la semaine en double-double (13 points et 11 rebonds), et côté Knicks, Diawara/Yabusele/Dadiet vivent surtout dans les interstices… même si Diawara a eu un vrai passage à 12 minutes (3 points, 4 rebonds, 2 passes).

Le match de Noah Penda en images 🇫🇷

9 PTS, 5 REB, 2 AST, 1 BLK

Victoire du @OrlandoMagic ! pic.twitter.com/VdfSBR2Cav

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 15, 2026

Infirmerie et semaine incomplète

C’est aussi ça le bilan : plusieurs Français ont une semaine écourtée par des pépins physiques.