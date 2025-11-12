All-Star Game 2026 : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau format !

La NBA a révélé, cette nuit, le nouveau format du All-Star Game. Et si nous savions déjà que les Américains seraient opposés aux Européens, de nouvelles règles sont également venues se greffer. On vous explique tout !

Qu’elle est loin l’époque du All-Star Game qui opposait les Conférences Est et Ouest dans un match simple. Les règles de l’édition 2026 viennent d’être dévoilées par la NBA et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne coule pas de source.

Il y aura trois équipes (de huit joueurs), deux américaines et une internationale. Cette dernière pourra être complétée par des joueurs américains ayant des liens avec d’autres pays si jamais il n’y a pas huit joueurs non-américains sélectionnés pour le match des étoiles (Joel Embiid ? Kyrie Irving ?). Les trois équipes se rencontreront toutes dans une phase de groupes et les deux meilleures s’affronteront ensuite en finale. Chaque match durera 12 minutes.

Les règles du All-Star Game 2026 :

➡️ Trois équipes, deux américaines, une internationale.

➡️ Une phase de poules avec les trois équipes qui se rencontrent entre elles.

➡️ Les deux meilleures se retrouvent en finale.

➡️ Chaque match dure 12 minutes.

➡️ Toujours 12… pic.twitter.com/1VfVCatorj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

Il y aura toujours 12 joueurs sélectionnés dans la Conférence Est et 12 joueurs dans la Conférence Ouest, mais les postes ne seront plus pris en compte. Hypothétiquement, il pourrait très bien y avoir 12 meneurs de jeu sélectionnés à l’Est.

Cette année, il pourrait même y avoir plus de 24 All-Stars. Si la sélection des étoilés fait qu’il y a 10 internationaux et non 8, ils joueront tous dans la même équipe et Adam Silver sera chargé de choisir les deux américains manquants pour que les équipes soient toutes complètes. Pareil s’il n’y a « que » cinq ou six internationaux (et américains ayant des liens avec d’autres pays). Les équipes compteront minimum huit joueurs quoi qu’il arrive.

Le système de sélection ne change pas en revanche. Les titulaires seront choisis à 50% par les fans, 25% par les journalistes et 25% pour les joueurs. Les remplaçants seront sélectionnés par les coachs.

Alors, êtes vous excités par ce nouveau format ou plutôt inquiets ?

Source texte : NBA