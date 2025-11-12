La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele présent au rebond
Le 12 nov. 2025 à 08:41 par Robin Wolff
Les Français n’ont pas brillé cette nuit en NBA. Ils sont même très peu à avoir foulé les parquets. Parmi eux, Guerschon Yabusele, qui malgré une mauvaise adresse, a été très actif dans la raquette des New York Knicks, notamment aux rebonds.
Les résultats NBA de la nuit :
- Nets – Raptors : 109-119 (stats)
- Knicks – Grizzlies : 133-120 (stats)
- Sixers – Celtics : 102-100 (stats)
- Thunder – Warriors : 126-102 (stats)
- Jazz – Pacers : 152-128 (stats)
- Kings – Nuggets : (stats)
Guerschon Yabusele
Toujours la même rengaine pour le Dancing Bear cette saison aux Knicks, peu d’adresse, mais de l’énergie. 2 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 1/3 au tir et 0/1 de loin en 15 minutes face aux Grizzlies.
🚨 YABUSELE SLAM 🚨 pic.twitter.com/sWtBSX1bHM
— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 12, 2025
Ousmane Dieng
L’ailier a profité du blowout des Warriors pour jouer 20 minutes. Il a inscrit 5 points et capté 1 rebond à 1/5 au tir, 1/3 de loin et 2/2 aux lancers.
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Hornets (Moussa Diabaté, Tidjane Salaün) – Bucks
- 1h : Pistons – Bulls (Noa Essengue)
- 1h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara) – Magic (Noah Penda)
- 1h30 : Celtics – Grizzlies
- 1h30 : Heat – Cavaliers
- 2h : Rockets – Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly)
- 2h : Pelicans – Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko)
- 2h : Spurs (Victor Wembanyama) – Warriors
- 2h30 : Mavericks – Suns
- 3h30 : Thunder (Ousmane Dieng) – Lakers
- 4h : Kings (Maxime Raynaud) – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 4h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Nuggets