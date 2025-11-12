La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele présent au rebond

Les Français n’ont pas brillé cette nuit en NBA. Ils sont même très peu à avoir foulé les parquets. Parmi eux, Guerschon Yabusele, qui malgré une mauvaise adresse, a été très actif dans la raquette des New York Knicks, notamment aux rebonds.

Les résultats NBA de la nuit :

Nets – Raptors : 109-119 (stats)

: 109-119 (stats) Knicks – Grizzlies : 133-120 (stats)

– Grizzlies : 133-120 (stats) Sixers – Celtics : 102-100 (stats)

– Celtics : 102-100 (stats) Thunder – Warriors : 126-102 (stats)

– Warriors : 126-102 (stats) Jazz – Pacers : 152-128 (stats)

– Pacers : 152-128 (stats) Kings – Nuggets : (stats)

Guerschon Yabusele

Toujours la même rengaine pour le Dancing Bear cette saison aux Knicks, peu d’adresse, mais de l’énergie. 2 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 1/3 au tir et 0/1 de loin en 15 minutes face aux Grizzlies.

🚨 YABUSELE SLAM 🚨 pic.twitter.com/sWtBSX1bHM

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 12, 2025

Ousmane Dieng

L’ailier a profité du blowout des Warriors pour jouer 20 minutes. Il a inscrit 5 points et capté 1 rebond à 1/5 au tir, 1/3 de loin et 2/2 aux lancers.

Le programme NBA de ce soir