Résumé NBA de la nuit : Jalen Brunson plus fort que les Grizzlies

Toute petite nuit de NBA avec six affiches qui n’ont pas forcément enthousiasmé les foules. Le Madison Square Garden avait tout de même de quoi être heureux avec les 32 points et 10 passes de Jalen Brunson dans la victoires des Knicks face aux Grizzlies.

Les résultats NBA de la nuit :

Nets – Raptors : 109-119 (stats)

: 109-119 (stats) Knicks – Grizzlies : 133-120 (stats)

– Grizzlies : 133-120 (stats) Sixers – Celtics : 102-100 (stats)

– Celtics : 102-100 (stats) Thunder – Warriors : 126-102 (stats)

– Warriors : 126-102 (stats) Jazz – Pacers : 152-128 (stats)

– Pacers : 152-128 (stats) Kings – Nuggets : 108-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Tout le cinq majeur des Toronto Raptors a inscrit 13 points ou plus. Face à Brooklyn, c’est largement assez pour l’emporter.

32 points et 10 passes pour Jalen Brunson face aux Grizzlies. En face Ja Morant a perdu sept ballons, rien qu’en première mi-temps.

Kelly Oubre Jr a marqué le panier de la gagne face aux Boston Celtics. Le match était une immondice (on vous laisse aller voir le % au tir des deux équipes).

Le Thunder a largement dominé les débats face aux Warriors, grâce notamment à un très bon Chet Holmgren. Stephen Curry a lui commis la première faute flagrante de sa carrière.

Les Pacers sont sur des bases de tanking historiques. Prendre 152 points face au Utah Jazz, c’est absolument lunaire.

Nikola Jokic a écrasé les Kings. Gobé les Kings. Et n’a pas laissé de miettes. 35 points, 15 rebonds, 7 passes à 16/19 au tir… oui, c’est plus efficace que Cade Cunningham.

Le highlight de la nuit :

Le putback clutchissime de Kelly Oubre Jr ! 🙌 pic.twitter.com/sJC6S42vBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !