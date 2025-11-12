TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
New York KnicksKNICKSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Jalen Brunson plus fort que les Grizzlies

Le 12 nov. 2025 à 08:37 par Robin Wolff

Jalen Brunson New York Knicks 5 janvier 2025
Source image : YouTube

Toute petite nuit de NBA avec six affiches qui n’ont pas forcément enthousiasmé les foules. Le Madison Square Garden avait tout de même de quoi être heureux avec les 32 points et 10 passes de Jalen Brunson dans la victoires des Knicks face aux Grizzlies.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Nets – Raptors : 109-119 (stats)
  • Knicks – Grizzlies : 133-120 (stats)
  • Sixers – Celtics : 102-100 (stats)
  • Thunder – Warriors : 126-102 (stats)
  • Jazz – Pacers : 152-128 (stats)
  • Kings – Nuggets : 108-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Le putback clutchissime de Kelly Oubre Jr ! 🙌 pic.twitter.com/sJC6S42vBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Hornets – Bucks
  • 1h : Pistons – Bulls
  • 1h : Knicks – Magic
  • 1h30 : Celtics – Grizzlies
  • 1h30 : Heat – Cavaliers
  • 2h : Rockets – Wizards
  • 2h : Pelicans – Blazers
  • 2h : Spurs – Warriors
  • 2h30 : Mavericks – Suns
  • 3h30 : Thunder – Lakers
  • 4h : Kings – Hawks
  • 4h30 : Clippers – Nuggets
Tags : Jalen Brunson, memphis grizzlies, New York Knicks, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023