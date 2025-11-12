Stephen Curry a commis sa première faute flagrante… en carrière

Pour son 1035e match en carrière, Stephen Curry s’est « offert » une première. Le Chef a commis une faute flagrante en contestant dangereusement, selon les arbitres, un tir d’Isaiah Joe. Le casier n’est plus tout à fait vierge.

La première faute flagrante de Stephen Curry… en carrière. 😳

Méritée ? 🤔 pic.twitter.com/hTBUo8ZAjT

Le Chef ne s’est pas rendu coupable d’une deuxième infraction et a donc pu terminer la partie sur le parquet. Seulement 11 points, 1 rebond et 1 interception cette nuit 4/13 au tir. Les Warriors se sont faits écraser par le Thunder.