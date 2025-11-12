On a rarement vu ça ! Se prendre une raclée en fin de saison contre un contenter pour augmenter ses chances à la loterie, d’accord. Mais encaisser 152 points, face à son rival direct lors du onzième match de l’année, c’est exceptionnel. Les Indiana Pacers semblent filer droit vers un des plus beaux tankings de tous les temps.

La défaite des Indiana Pacers, à domicile, face aux Brooklyn Nets mercredi dernier aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Mais la thèse de l’accident ne pouvais pas être exclue. Un finaliste NBA en titre, même privé de son meilleur joueur, ne peut pas délibérément lancer un tanking dès les 10 premiers matchs de la saison…

Et bien si. Ce mardi, les hommes de Rick Carlisle ont confirmé qu’ils visaient la dernière place de la Ligue et ils l’ont fait avec brio. Encaisser 152 points face au Utah Jazz, rival pour la loterie, à la mi-novembre, c’est du jamais-vu. Il y a cinq mois, Pascal Siakam, Andrew Nembhard et les autres étaient à 48 minutes du titre, désormais ils ont déjà la tête à Cancun.

ENCAISSER 152 POINTS FACE AU UTAH JAZZ ! La performance est dingue ! Jamais un tank n’avait autant allié précocité et efficacité.

Prendre 152 points par le Utah Jazz en 2025, c’est extraordinaire.

Et ce quelques jours après une défaite face aux Brooklyn Nets.

Le niveau de tanking des Indiana Pacers cette saison pourrait bien être HISTORIQUE ! 👏 pic.twitter.com/BGfgXX1B6Z

Encaisser 152 points face au Utah Jazz… en 2025. Il n’y a pas de mots. Voici une liste d’événements dans d’autres domaines qui seraient des exploits d’un niveau équivalent s’ils venaient à se produire cette année :

Une équipe de Ligue 1 s’incline contre les Girondins de Bordeaux.

Cody Rhodes se fait mettre K.O. par Hulk Hogan.

Kim Kardashian remporte l’Oscar de la meilleure actrice.

Renaud dévoile le Hit de l’année en France.

La Nouvelle Star fait une meilleure audience que la Star Academy

Rafael Nadal remporte Roland-Garros sans entraînement.

L’auteur de cet article remporte le Prix Albert Londres.

Est-ce que les Indiana Pacers dépasseront la barre des 5 victoires cette saison en NBA ? La question mérite d’être posée et c’est déjà le signe d’une des plus belles ébauches de tanking de tous les temps !