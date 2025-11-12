Chet Holmgren parfait face aux Warriors : 23 points et 11 rebonds à 9/9 au tir

Le Oklahoma City Thunder a marché sur les Golden State Warriors cette nuit (126-102). Si tout le collectif des champions en titre a été impressionnant, c’est Chet Holmgren qui s’est le plus illustré en étant d’une propreté clinique. 23 points et 11 rebonds à 9/9 au tir au compteur.

Le premier quart-temps de ce match entre le Thunder et les Warriors a été serré, un temps, avec un Stephen Curry hyperactif pour fatiguer Luguentz Dort et un bon début de Draymond Green, mais rapidement, OKC, porté par un bon Chet Holmgren creuse l’écart.

Le pivot défend parfaitement son cercle et se met en rythme de l’autre côté. Pas de coup de chaud monumental à son actif, mais l’impression que tout ce qu’il fait se transforme en réussite, qu’il impose une pression constante sur la défense adverse. En fin de match, sa ligne statistique confirme l’impression visuelle : 23 points, 11 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 9/9 au tir, 2/2 de loin et 3/3 aux lancers. Le tout en seulement 25 minutes sur les parquets.

Chet Holmgren in three quarters

23 Points

11 Boards

9/9 FG

2/2 3PT

3/3 FT

+22

A perfect shooting double double in 25 minutes

All Star, All Defense, and All NBA pic.twitter.com/pwIEM0gJS9

— 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) November 12, 2025

Au passage, il se permet un beau highlight avec ce dunk rageur au-dessus de Jonathan Kuminga et Draymond Green !

CHET HOLMGREN 🔨 pic.twitter.com/cvstja5Plj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2025

À ses côtés, Shai Gilgeous-Alexander a fait son match (28 points et 11 passes), Ajay Mitchell a continué à montrer de jolies choses (17 points) et Isaiah Joe (15 points) a été précieux en sortie de banc. En somme, le Thunder s’est envolé et n’a laissé aucune chance à son adversaire.

L’élève a définitivement dépassé le maître.