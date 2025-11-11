Programme NBA : Stephen Curry rend visite à Shai Gilgeous-Alexander (2h)

Six matchs sont au programme cette nuit en NBA. Stephen Curry et ses Warriors se déplacent chez le champion en titre pour y défier un Thunder très en forme sur ce début de saison. Coup d’œil sur une nouvelle nuit de NBA !

Le programme NBA du soir :

1h30 : Knicks – Grizzlies

1h30 : Nets – Raptors

2h : Sixers – Celtics

2h : Thunder – Warriors

3h : Jazz – Pacers

5h : Kings – Nuggets

Le match à ne pas rater : Thunder – Warriors

Oklahoma City n’a perdu qu’un seul match sur ce début de saison et semble déjà avoir activé le rouleau compresseur. Actuelle 5e meilleure attaque de la ligue (122 points par match), et meilleure défense (108 points encaissés), les hommes de Mark Daigneault se préparent à accueillir une équipe des Warriors teigneuse.

18e attaque (115 points par match) mais 9e meilleure défense de la Ligue (113 points encaissés), les Warriors ont bien démarré leur exercice 2025-26 avant de connaître quelques turbulences : quatre défaites sur les six derniers matchs, notamment liées à l’absence du Chef Curry. De retour de maladie ce soir, les Warriors vont tenter de jouer les trouble-fête face à un Thunder qui écrase (presque) tout sur son passage sur ce début de saison.

Le reste du programme :

Les Knicks tenteront d’aller chercher une 5e victoire consécutive face à des Grizzlies fragiles.

Les Sixers reçoivent les Celtics et tenteront de relever la tête.

Le Jazz affronte les Pacers. Voilà voilà.

Retrouvailles entre Russell Westbrook et les Nuggets, idem entre Jonas Valanciunas et les Kings.

Les Français en lice :

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara face aux Grizzlies.

Ousmane Dieng affronte les Warriors.

Sabonis incertain, Maxime Raynaud aura peut-être une carte à jouer contre le Joker.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici