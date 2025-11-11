Nico Harrison viré par les Dallas Mavericks !

Ce n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais officiel : les Mavericks vont virer leur manager Nico Harrison ce mardi, neuf mois après le transfert de Luka Doncic.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN) durant l’après-midi.

Présent au match la nuit dernière face aux Bucks, Le propriétaire Patrick Dumont n’en pouvait plus de toute cette négativité autour de Nico Harrison. Son licenciement était demandé par les fans depuis des mois et plus particulièrement ces derniers jours, avec le très mauvais début de saison des Mavericks (8 défaites en 11 matchs).

Le manager général des Mavericks n’aura donc pas survécu à son transfert de Luka Doncic en février dernier, transfert sismique qui a plombé la franchise de Dallas sur comme en dehors des parquets. Nico Harrison voulait « Win Now » et a recruté Anthony Davis parce que « Defense wins championships ». Résultat ? Dallas est aujourd’hui avant-dernier de l’Ouest et AD est à l’infirmerie.

Alors bien sûr, il y a eu des blessures – notamment Kyrie Irving – qui ont précipité la chute des Mavs depuis le transfert de Luka, eux qui étaient en Finales NBA en 2023. Mais personne à Dallas ne trouvera de circonstances atténuantes à Nico Harrison, tant son choix de se séparer de Doncic était, est, et restera pour toujours incompréhensible. Et ce n’est pas la draft de Cooper Flagg en juin dernier qui changera quoi que ce soit.

2 février 2025 : Nico Harrison transfère Luka Doncic aux Lakers.

11 novembre 2025 : Nico Harrison est viré par les Mavericks.#retourdeflamme pic.twitter.com/h0Dqeyai34

Les Mavs ne veulent aujourd’hui qu’une seule chose : tourner la page, et cela passait forcément par le renvoi d’Harrison.

Difficile à l’heure de ces lignes de dire qui va prendre sa place, car Dallas ne veut pas se précipiter concernant son successeur. On se demande aussi quel est l’avenir d’Anthony Davis au Texas, et si les Mavericks ne vont pas tout simplement sacrifier la saison actuelle pour obtenir un haut choix à la Draft 2026.

Pas mal de questions donc, mais une certitude qui ravira les fans de Dallas : ce n’est plus Nico Harrison qui prendra la moindre décision.

Selon @TheSteinLine, les Mavericks vont prendre leur temps pour trouver le successeur de Nico Harrison.

Néanmoins, un nom revient pas mal à Dallas : Dennis Lindsey, actuellement dans le front office des Pistons et ancien conseiller des Mavs.

