Oklahoma City Thunder : record en vue ? Apéro TrashTalk

Champion NBA en titre, le Oklahoma City Thunder fait honneur à son statut en réalisant un magnifique début de saison. De quoi se poser de grosses questions dans un Apéro TrashTalk.

Le Thunder a lancé sa quête du titre en back-to-back de très belle manière et sur un très gros rythme. 11 matchs, déjà 10 victoires pour une seule défaite. C’est fort, c’est injouable défensivement, l’effectif est profond et les W tombent malgré les joueurs absents. Le Thunder peut-il garder ce rythme ? Quelles conditions pour aller chercher un record fou ? Est-ce une bonne idée ? Allez, on en parle !!