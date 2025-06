All-Star Game 2026 : un format Team USA vs Team World !

Certains le demandaient depuis des années, Adam Silver va exaucer ce souhait : le All-Star Game 2026, qui se déroulera à Los Angeles, sera bien une opposition entre une Team USA et une Team World.

Après de nombreuses années de fiasco pour cet événement majeur qu’est le match des étoiles, il était grand temps de donner un coup de pied dans la fourmilière pour Adam Silver. Et possible que le commish de la NBA ait trouvé la solution.

On le sait, on a déjà dit ça de nombreuses fois suite aux différentes réformes du All-Star Game mais ici, on a un format qui a été réclamé par beaucoup de monde : les joueurs américains face au “reste du monde”, un peu comme ce qui se fait sur W9 en France. C’était déjà évoqué il y a un peu plus d’un an, c’est désormais officiel.

Adam Silver l’officialise, ça y est !

Team USA vs Team World 💥

Le nouveau format du All Star Game !

pic.twitter.com/NT8mtAQgas

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2025

On ne sait pas encore exactement sous quel format se déroulera cette confrontation USA vs World. Mais Adam Silver pourrait s’inspirer du All-Star Game 2025 de la NHL, qui a pété les records d’audience de certains matchs des Finales de la Coupe Stanley (l’équivalent des Finales NBA). Il y a aussi des questions qui risquent de se poser sur la sélection des joueurs, qui pourrait donner lieu à la présence de All-Stars moins “forts” chez les Internationaux en comparaison aux Américains restés sur la touche.

Aussi, les joueurs internationaux sont – pour beaucoup – des intérieurs, ce qui peut causer une pénurie de “guards” dans cette équipe. Quid également des joueurs binationaux ? Par exemple, Paolo Banchero est Américain mais a également la nationalité italienne, et pensait même jouer pour eux jusqu’en 2023 avant de revirer. Tandis que Joel Embiid a été naturalisé l’an dernier pour prendre part aux Jeux Olympiques avec Team USA. Avec quelle team vont-ils évoluer pour l’occasion ? Cette donnée est également sensible et doit être mûrement réfléchie.

Giannis Antetokounmpo proposait d’ailleurs de délocaliser l’événement en Europe, une fois sur deux, ce qui pourrait être une bonne idée pour capter un public mondial. Un format aller-retour pourrait même être à l’étude, mais encore une fois, au niveau de la logistique, il faudrait mettre pas mal de choses en place, et pas sûr que le succès soit au rendez-vous pour cette ligue, qui reste américaine de base.

Giannis Antetokounmpo has a simple solution to fix the NBA All-Star Game:

– Make it Team USA vs. Team World.

– Rotate the host city between the USA and other parts of the World such as Paris and London.

He believes that will change the game’s intensity and make players care.

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 17, 2025

Quoi qu’il arrive, on doute que le changement de format à lui seul redonne de l’intérêt à ce week-end de festivités, de plus en plus boudé par l’audimat. Tant que les joueurs auront peur de se blesser ou ne sont pas suffisamment motivés, ce sera comme donner un coup d’épée dans l’eau.

Toutefois, on peut espérer que la nouvelle formule touche directement l’ego des joueurs. Alors que les meilleurs Internationaux de la NBA dominent les awards individuels depuis 2018, les Américains dominent les compétitions internationales et les champions NBA se prétendent toujours champions du monde, ce qui avait eu le don d’agacer Noah Lyles à l’époque.

Peut-être que cela permettra de lancer une petite guéguerre entre les deux camps…

Janvier 2017.

Il y a 8 ans, j’avais demandé à Adam Silver si dans le futur on allait voir un format USA vs Reste du monde au All Star Game.

On y est 🥹🙏 pic.twitter.com/nRWgxJuIzP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2025

Nous en rêvions il y a huit ans, cela devrait bien devenir réalité en 2026. Et si l’on est encore un peu dans l’inconnu pour le moment, on a tenté d’imaginer l’équipe USA et l’équipe World pour l’édition 2026 (qui se déroulera à l’Intuit Dome d’Inglewood), en allant jusqu’à 15 joueurs pour chaque camp pour pallier les blessures.

Team USA : Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, Jalen Brunson, Anthony Davis, Jaylen Brown, Paolo Banchero, Donovan Mitchell, Devin Booker, Evan Mobley, Devin Booker, Kawhi Leonard, Tyrese Haliburton, Kyle Kuzma