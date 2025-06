Après 58 updates au cours des deux dernières semaines, on connaît enfin le nouveau coach des Phoenix Suns. Il s’agit de Jordan Ott, ancien assistant de Kenny Atkinson chez les Cavaliers.

C’est l’insider d’ESPN Shams Charania qui a annoncé la nouvelle ce mercredi en début de soirée. Ott faisait partie des deux finalistes avec Johnnie Bryant.

BREAKING NEWS : NOUVEAU COACH À PHOENIX !!

Si le nom de Jordan Ott ne vous dit rien, sachez qu’il est passé par l’université de Michigan State, comme un certain Mat Ishbia (tiens tiens…). Ott est dans l’univers NBA depuis 2013, lui qui a commencé en tant que coordinateur vidéo chez les Atlanta Hawks. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir coach assistant aux Nets, aux Lakers et aux Cavaliers, avant d’obtenir ce premier poste de head coach à Phoenix.

L’inexpérimenté Ott succède ainsi à plusieurs coachs vétérans qui ont été virés par Phoenix ces dernières années, de Monty Williams à Mike Budenholzer en passant par Frank Vogel. Cela marque un tournant chez les Suns, qui prévoient d’abandonner leur projet Big Three pour le recentrer autour de Devin Booker, en essayant de construire plus intelligemment et développer un vrai esprit collectif. Booker – impliqué dans la recherche de coach – valide ce choix.

Jordan Ott, nouveau coach des Suns.

On va voir de quel effectif il hérite mais pour ce qui est du background :

Il a fait ses gammes avec Bud à Atlanta, avant de bosser pour Kenny Atkinson à Brooklyn puis Cleveland. Passage express par les Lakers aux côtés de Darvin Ham.

Jordan Ott a beaucoup été aux côtés d’Evan Mobley pour son développement récent. C’était un des axes prioritaires de son taff sous Atkinson, avec DeMarre Carroll également.

Je sais pas s’il va transformer Ryan Dunn en Kawhi Leonard, mais voilà pour son récent travail.

Le travail réalisé par Ott aux Cavs, où il a secondé Kenny Atkinson pour faire de Cleveland l’une des plus belles machines collectives en NBA des deux côtés du terrain (64 victoires), n’est pas passé inaperçu à Phoenix. C’est un entraîneur créatif qui semble aligné avec le jeu moderne.

Et si c’était lui l’homme qui va redresser les Suns ?

Source texte : Shams Charania