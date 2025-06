Après une première édition réussie l’année dernière, et une quasi tournée française entre dédicaces et apéro, vos deux pépères préférés étaient de retour à L’Arlequin hier soir pour vous proposer un apéro collector et avec du public ! De quoi discuter de tout l’actu chaude qui fait vibrer la planète basket.

Par ici la chaîne préférée de ta chaîne préférée !

Entre Finales NBA, avenir incertain pour Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, la Draft qui approche à grands pas, que de sujets passionnants qui rythment nos journées de fans de la balle orange, et dont Bastien et Alex ont pu discuter, pendant près d’une heure, avec la commu hier à L’Arlequin (en réalité bien plus longtemps avec l’after…). Évidemment vous connaissez à connaître vos gars, 5 minutes après que les caméras aient été coupées, Thibodeau était au chômage, mais il y a déjà bien assez de matière et d’avis d’Hexpert dans cet apéro collector. Enjoy !