Marine Fauthoux blessée et absente pour l’EuroBasket 2025…

Terrible nouvelle pour Marine Fauthoux et l’Équipe de France puisque la meneuse, qui est sortie blessée au genou face à la Belgique, souffre d’une grave entorse du genou. Son absence est estimée à plusieurs mois…

C’est un coup très dur en vue de cette compétition, d’autant plus qu’il était difficile d’imaginer une blessure si grave en voyant la joueuse sortir par elle même du terrain, malgré une démarche boîtillante. L’espoir était permis, mais malheureusement, les examens passés ont brutalement ramené tout le monde à la réalité : Marine Fauthoux souffre d’une grave entorse au genou et sera absente plusieurs mois, compromettant d’emblée sa participation à l’EuroBasket comme le confirme le compte Twitter officiel de l’EDF.

Marine Fauthoux, forfait pour l’Euro 2025 😢

Touchée au genou gauche, la meneuse tricolore a passé des examens médicaux ce mercredi qui ont confirmé une entorse grave du genou.

Alors que la fille de Frédéric entendait continuer sur sa lancée après avoir disputé la finale de l’Euroligue avec Mersin et ainsi obtenir davantage de responsabilités, elle est contrainte de déclarer forfait pour cette compétition qu’elle souhaitait tant disputer. Jean-Aimé Toupane se retrouve donc avec une nouvelle absence de l’une de ses joueuses cadres si l’on ajoute celles de Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga et Carla Leite, toutes engagées en WNBA dont la saison a récemment débuté.

C’est un cinquième forfait de poids qui s’est imposé à l’Equipe de France lors de cette écrasante victoire 91-42 face à nos voisines Belges. La mène risque d’en prendre un sacré coup bien que Toupane puisse encore compter sur Romane Bernies, Leïla Lacan et Pauline Astier sur le poste 1. On souhaite maintenant le plus prompt des rétablissements à Marine Fauthoux pour revenir à 100% par la suite.