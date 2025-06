Peu de Français vont se motiver pour se rendre dans l’Indiana ou l’Oklahoma suivre en direct les Finales NBA, mais ils existent. Et pour les autres, à titre d’information, voici le prix à débourser pour assister à un match de cette importance dans ces petits marchés !

Oklahoma City et Indiana sont deux endroits connus en NBA pour proposer des prix accessibles à leurs fans. Sans entrer dans d’immenses clichés, ce sont deux villes perdues dans des campagnes américaines où les habitants n’ont pas forcément le plus gros pouvoir d’achat.

Mais les Finales restent les Finales, des événements uniques dans des vies de supporters, et forcément, les prix pour assister aux matchs ont un petit peu flambé. Sur le site TickPick, voici ce qu’il vous faudra débourser pour les places les moins chères :

Game 1 à OKC : 570$

Game 2 à OKC : 678$

Game 3 à Indiana : 734$

Game 4 à Indiana : 689$

Game 5 à OKC : 1061$

Game 6 à Indiana : 976$

Game 7 à OKC : 1441 $

NBA Finals current get-in prices via @TickPick:

G1 (IND @ OKC): $570

G2 (IND @ OKC): $678

G3 (OKC @ IND): $734

G4 (OKC @ IND): $689

G5 (IND @ OKC): $1,061

G6 (OKC @ IND): $976

G7 (IND @ OKC): $1,441 pic.twitter.com/5N8x0bLQz9

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 1, 2025



Alors que le début de série est plus cher du côté d’Indianapolis, les rapports s’inversent à la fin, si jamais les matchs 5 à 7 venaient à être disputés. Les prix n’ont rien à voir avec ceux de certains dans des plus gros marchés (un match de saison régulière entre Celtics et Lakers coutait plus de 500$), mais restent non-négligeables. Par rapport aux Finales de l’année dernière (Boston – Dallas), les billets coûtent tout de même, en moyenne, 25% de moins.

NBA Finals average ticket prices are down 25% from last year on TickPick.

Tickets are still averaging over $1,000, but with two of the smaller markets playing prices are down from last year’s Finals series between the Celtics and Mavs.

— Front Office Sports (@FOS) June 4, 2025

Pour espérer voir un match 7 décisif dans ces Finales NBA, il faut même être capable de débourser un SMIC. Sans regret, pour ceux qui en ont les moyens, le moment serait quoi qu’il arrive inoubliable.

Source texte : NBA Central