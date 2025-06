Tuto : comment acheter ses billets pour les Finales NBA 2025 ?

Ça y est, on connait l’affiche des Finales NBA 2025 ! On sera bien sûr tous devant notre écran pour cette série immanquable pour les vrais fans de basket. Mais si on partait à OKC et Indianapolis sur un coup de tête pour être dans la salle quand SGA ou Tyrese Haliburton soulèvera le trophée Larry O’Brien ? Ça paraît impossible dit comme ça, mais c’est pourtant bien possible grâce à notre partenaire Hellotickets qui propose actuellement des billets pour la finale.

Sur l’échelle de la hype, les basketix font un peu la gueule. Pas de LeBron James, pas de Stephen Curry, ni d’Anthony Edwards ou de Giannis Antetokounmpo. Pourtant, ce Thunder – Pacers a de quoi faire saliver ceux qui ont suivi cette saison de près. D’un côté, la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, grandissime favori pour succéder aux Celtics au palmarès des champions NBA. Le Grand Chelem n’est qu’à portée de bras pour SGA. De l’autre, une équipe d’Indianapolis qui n’aura rien à perdre, dans le sillage d’un Tyrese Haliburton en train de réaliser des Playoffs historiques. Pas une série sans un tir décisif ou une célébration iconique. Y’a pas de raison que ça s’arrête maintenant pour le joueur le plus surcoté de la Ligue selon ses pairs. Avec ça on n’a même pas parlé du MVP des Finales de la Conférence Est, Pascal Siakam, ou de Chet Holmgren, J-Dub et de tous les role players dans les deux camps.

Une fois qu’on a dit ça et qu’on est bien hypé, le premier reflexe est de poser ses jours de congés en adéquation avec le calendrier des Finales NBA pour pouvoir suivre tous les matchs en direct et sans spoiler. Et quand on est vraiment un fan hardcore de l’une des deux équipes, on est à deux doigts de prendre ses billets d’avion sur un coup de tête pour tenter d’aller voir un match sur place. Certains ont bien claqué 600 euros pour aller voir les Pacers à Paris au mois de janvier. Pourquoi pas récidiver en partant à Indianapolis pour voir Aaron Nesmith se transformer en pyromane face à la défense du Thunder ?

Ça fait rêver, mais comment trouver des billets pour les Finales NBA ?

Soit vous êtes déjà sur place et vous pouvez tenter votre chance à la billetterie de la franchise concernée, soit il faut passer par le site d’un revendeur agréé et c’est là que notre partenaire Hellotickets entre en jeu. La plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets NBA sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi.

On espère que ces Playoffs NBA 2025 vont se finir en beauté avec une série acharnée et un Game 7 bien chaud, bien moite comme on aime. Il est néanmoins possible que l’une des deux équipes soit dans la zone et ramène le trophée à la maison à la première occasion qui se présente. Le cas échéant, dommage pour le spectacle mais pas pour votre banquier. Hellotickets prévoit évidemment un remboursement pour les billets NBA des matchs n’ayant finalement pas lieu.

Je vois que les billets sont très demandés, y’aura-t-il des réapprovisionnements ?

On parle des matchs les plus demandés de l’année et même de la décennie ou de l’histoire pour les deux fanbases concernées. La règle du premier arrivé premier servi s’applique donc et on ne saurait que vous conseiller de sécuriser vos places tant qu’il est encore temps. On n’est jamais à l’abris de subir une remontada digne des Pacers face aux Cavs lors du Game 2.

Puis-je me faire rembourser si je ne suis plus sur place le jour du match ?

Hélas, une fois les billets NBA achetés, il n’est pas possible de se rétracter. Le calendrier des Finales a été annoncé et ne devrait plus bouger d’un poil. Soyez donc efficaces et réalistes dans vos prévisions de voyage pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Assister aux Finales NBA, ce n’est pas donné à tout le monde. Encore moins dans la peau d’un fan des Pacers ou du Thunder. On dit ça, on dit rien. Et si par chance un membre de la commu se retrouve au Paycom Center ou à la Gainbridge Fieldhouse ces prochains jours, surtout n’oubliez pas de nous taguer dans vos stories pour nous faire rêver un peu !

