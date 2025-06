Les Wolves pourraient emménager dans une nouvelle salle à l’avenir

Éliminés par le Thunder il y a quelques jours en Finales de Conférence Ouest, les Wolves restent une franchise d’avenir avec Anthony Edwards à sa tête. Un futur qui pourrait bien s’écrire hors du Target Center, dans une toute nouvelle salle.

L’élimination fut très sévère face au Thunder. Du gros blowout, un Anthony Edwards qui peinait à trouver son rythme. Le Game 4 a sauvé l’honneur certes, mais ça fait quand même 4-1, et direction Cancun pour les Loups.

Mais malgré tout ça, Minnesota se place quand même comme une des franchises avec l’avenir le plus radieux. Deux Finales de Conf consécutives, un franchise player charismatique, Marc Lore et Alex Rodriguez comme nouveau proprio pour succéder à Glen Taylor, les Timberwolves sont au commencement d’un nouveau chapitre qui pourrait être rempli de succès, mais qui pourrait également s’écrire dans une nouvelle salle.

New Timberwolves owners Marc Lore and Alex Rodriguez will soon formulate plans for a new arena in Minneapolis, per @JonKrawczynski (https://t.co/eUdmkhsIhN).

Built in 1990, the Target Center is the NBA’s second-oldest arena behind Madison Square Garden. pic.twitter.com/fWgr7QsDYc

Selon les informations de Jon Krawczynski, journaliste pour The Athletic et spécialiste des Wolves, les nouveaux proprios commenceraient bien à imaginer une nouvelle salle pour l’équipe de Minneapolis.

Et ça ferait complètement sens. Tout aussi beau soit-il, le Target Center, salle actuelle d’Anthony Edwards et compagnie, est le deuxième complexe le plus ancien de toute la NBA, juste derrière le Madison Square Garden de New York, mais qui a lui, une valeur historique bien plus importante.

Même si nous sommes encore bien loin de voir ce projet se réaliser, il faudrait des années pour que ça se produise, les premières graines ont été plantées. Alors, nouvelle salle pour une nouvelle ère dans le Minnesota ?

Source texte : Sports Illustrated