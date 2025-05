Difficile de trouver les mots après une telle humiliation. Le Oklahoma City Thunder vient de ROULER sur les Minnesota Timberwolves (124-91) pour s’offrir une qualification en Finales NBA pour la première fois depuis 2012. Le bruit du tonnerre est plus fort que le chant du loup.

Chris Finch avait bien préparé ses joueurs. Dans un court extrait diffusé avant la rencontre, il était possible d’entendre le discours du technicien des Wolves. Le message était clair : il fallait être prêt d’entrée car les joueurs d’Oklahoma City allaient commencer le match avec les cheveux en feu comme dans Dragon Ball Z. Fin du premier quart-temps : Thunder 26 – 9 Wolves… il n’avait pas tord.

Une différence d’intensité dingue et de réussite aussi. Jaden McDaniels envoie un 0/6 au tir dans les quatre premières minutes comme pour justifier la ressemblance de son nom avec une célèbre marque de Whisky et Shai Gilgeous-Alexander est responsable, par les paniers ou par la passe de 22 des 24 premiers points des siens. La défense d’OKC est particulièrement impressionnante et étouffe toute tentative adverse.

Dans le deuxième quart-temps, Minnesota trouve un petit peu plus la mire, notamment par l’intermédiaire de Terrence Shannon JR, mais la classe d’écart est toujours bien présente. Alex Caruso multiplie les interceptions, Chet Holmgren montre de l’agressivité et à la mi-temps, le Thunder compte plus du double de points (55-27). Quand le terme “fessée monumentale a été choisi pour le titre, il n’y avait pas d’abus de langage.

65-32 pour OKC, c’est la mi-temps.

Une grande équipe finit le travail en patron.

À partir de là le rythme de croisière a été complètement activé. Tout le monde savait devant son écran que la rencontre était terminée. Même en cas d’immense coup de mou en seconde période, Mark Daigneault et sa bande allaient tout droit vers les Finales NBA, une première depuis 2012 pour la franchise.

Et il n’y a eu aucun signe de défaillance, Oklahoma City a continué son travail de sape porté par un Shai Gilgeous-Alexander, encore une fois meilleur joueur de la rencontre. 34 points, 7 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions à 14/25 au tir en 33 minutes… est-ce qu’on a vraiment besoin de continuer cette phrase ?

Les Minnesota Timberwolves ont de quoi être plutôt fiers de leurs Playoffs, mais la sortie est plus que difficile. Anthony Edwards et Julius Randle sont passés à côté de leurs séries et comme un symbole le dernier match de la saison est sans doute le pire. Difficile de partit à Cancun l’esprit léger. Avec 33 points dans la valise, elle risque d’être trop lourde au goût de la compagnie aérienne.