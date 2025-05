Officiel : le Thunder se qualifie pour les Finales NBA !

Pour la première fois depuis 2012, le Oklahoma City Thunder se qualifie pour les Finales NBA. Avec cette quatrième et dernière victoire / rouste contre les Minnesota Timberwolves, Mark Daigneault et sa bande ont composté leur ticket pour la dernière série de la saison. Ce sera soit contre les Indiana Pacers (sûrement) soit contre les New York Knicks (…).

Beaucoup de parallèles peuvent-être faits entre le Oklahoma City Thunder 2012 et sa version 2025, mais la plus évidente, c’est qu’il s’agit de deux groupes de jeunes qui ont marché sur la Conférence Ouest pour s’offrir une place en Finales NBA. Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers n’ont été inquiété qu’à une reprise.

Ils se sont d’abord facilement défaits des Memphis Grizzlies avant de galérer en sept matchs face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic. Enfin, ils se sont rassurés et ont gagné de la confiance en dominant les Minnesota Timberwolves en cinq rencontres.

Un parcours admirable pour une équipe qui a roulé sur la saison régulière et a terminé avec le meilleur bilan de toute la NBA. Contrairement à leurs aînés de 2012, ils seront favoris des Finales NBA que ce soit contre les Indiana Pacers ou les New York Knicks.

S’ils venaient à remporter cette ultime série, le Oklahoma City Thunder décrocherait la première bague de son histoire, car celle des Seattle SuperSonics ne comptent absolument pas, et au vu de la jeunesse de l’effectif, ce ne serait certainement pas la dernière.

Le seul joueur de l’effectif à avoir déjà connu les Finales NBA est Alex Caruso. Il les avaient remporté avec les Los Angeles Lakers en 2020. Le divin chauve peut doubler la mise et lancer un début de dynastie, peut-être, avec ses jeunes coéquipiers Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou encore Chet Holmgren.