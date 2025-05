Il n’y avait absolument aucun doute au moment de désigner le MVP des Finales de Conférence Ouest. Après la qualification du Oklahoma City Thunder, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a logiquement été élu. 31,4 points et 8,2 passes décisives de moyenne, ça n’arrive pas tous les jours.

Le Oklahoma City Thunder a complètement dominé sa série face aux Minnesota Timberwolves. En cinq matchs, ils se sont qualifiés pour les Finales NBA. Et si tous les joueurs de Mark Daigneault ont tenu leurs rangs, Shai Gilgeous-Alexander a assumé son statut de nouveau MVP, alors forcément, il va pouvoir ramener une autre statuette à la maison.

Le Magic Johnson, trophée qui récompense le meilleur joueur des Finales de Conférence lui a logiquement été remis. Contre la défense de Minneapolis, le Canadien a tourné à 31,4 points, 5,2 rebonds, 8,2 passes décisives et 1,8 interception. Une ligne de statistiques rendant cette décision incontestable.

MVP.

Monstre.

Magnifique.

Monumental. pic.twitter.com/lALXyIaV7G

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2025

Ovation pour SGA qui reçoit le trophée de MVP de la finale de conférence ! pic.twitter.com/eE1lNU7bHU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2025

Shai Gilgeous-Alexander succède à Luka Doncic qui avait remporté la récompense la saison passée contre ces mêmes Minnesota Timberwolves.

Désormais, le meneur de jeu du Oklahoma City Thunder vise deux autres trophées encore bien plus importants : le titre NBA et celui de MVP des Finales. Jamais, ils n’ont semblé autant à sa portée. Ces 10 derniers jours, il a prouvé sur une grande scène qu’il faisait partie des plus grands, tout simplement.

Source texte : NBA